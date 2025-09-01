На Западе сделали серьезное предупреждение Украине по поводу Донбасса: карта СВО на 1 сентября

Российский президент Владимир Путин наращивает давление на украинские власти, настаивая на отводе украинских вооруженных сил из Донбасса. Такое мнение приводят аналитики агентства Bloomberg.
В публикации отмечается: «Владимир Путин добился заметного прогресса. Сейчас практически все осознают то, что год назад казалось невозможным: Украине, вероятно, придется отказаться от контроля над восточными регионами». На этом фоне продолжается активное наступление ВС РФ вдоль всей линии фронта. Карта спецоперации за 1 сентября — в материале URA.RU.
На Западе предупреждают Киев о потери всего Донбасса
Территории ДНР, которые находятся под контролем ВСУ, все равно отойдут под крыло России. С таким предостережением выступило агентство Bloomberg.
Однако на Украине выступают крайне против этого. При этом есть вариант, что Киев все же согласится на отвод войск, чтобы сохранить остатки живой силы. Однако по мнению западных изданий, такое произойдет только тогда, когда Украина получит гарантии безопасности от США и Европы.
Россияне пытались спасти солдата ВСУ от собственных сослуживцев
Десантники Новороссийского соединения ВДВ пытались спасти солдата ВСУ, решившего прекратить сопротивление, сообщает МО РФ в telegram-канале. Российские военные сопровождали его с помощью дрона, указывая путь, но украинские операторы БПЛА атаковали своего же военнослужащего. На кадрах видны разрывы рядом с солдатом, который продолжал движение. Десантники использовали FPV-дроны, чтобы таранить дроны ВСУ, но один из вражеских БПЛА поразил цель, убив сдающегося солдата.
Запорожский фронт
На каменском направлении в районе Степногорска и южных окраин Приморского продолжаются позиционные бои без значительных изменений линии боевого соприкосновения (ЛБС). Российские войска удерживают позиции, обмениваясь ударами с противником.
На ореховском направлении ВС РФ продвигаются севернее Работино к Новоданиловке, расширяя зону контроля. Успехи на «работинском выступе» позволили создать полуохват вокруг позиций ВСУ от северных подступов к Работино до балки Чубенкова, отмечает WarGonzo.
Донецкий фронт
На Южно-Донецком направлении после ликвидации «кармана» в районе Камышевахи весь юг Донецкой области перешел под контроль ВС РФ, сообщает WarGonzo. Бои продолжаются в районе Темировки, а российские войска продвигаются южнее Малиевки, укрепляя позиции. Покровское направление остается наиболее напряженным: войска группы «Центр» ведут бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию, отмечает военкор Юрий Котенок. В Покровске ВС РФ закрепляются в дачных поселках районов Лазурный и Шахтерский, ведут ожесточенные бои за Чунишино.
В Троянде противник удерживает восточную окраину, но российские силы продвинулись до улицы Цветочной, заняв микрорайон «Парковый» и западные многоэтажки «Лазурного». WarGonzo сообщает о продвижении в Родинском, Красном Лимане и Мирнограде, где действуют ДРГ РФ. На восточном охвате агломерации восстановлен контроль над частью позиций в Мирном и южной частью Новоэкономического.
На добропольском направлении ВС РФ наступают в районе Вольного и расширяют зону контроля в Софиевке, перерезав трассу на Константиновку и установив огневой контроль над дорогой на Дружковку. На константиновском направлении российские войска продвигаются севернее Русин Яра, занимая новые позиции у опорного пункта, с боями в районах Клебан-Бык, Александро-Шультино и Предтечино. На краснолиманском направлении ВС РФ закрепляются в Заречном, перерезав дорогу между Шандриголово и Дерилово, что осложняет снабжение ВСУ. На северском участке бои идут юго-восточнее Северска, особенно у Серебрянки, где российские силы продвигаются вперед, сообщает WarGonzo.
Харьковский фронт
На купянском направлении ВС РФ обошли Соболевку с северо-запада, выйдя к дороге, обеспечивающей снабжение Купянского гарнизона ВСУ, и закрепились южнее в районе Новой Кругляковки, создавая угрозу логистике противника, отмечает WarGonzo. Эти действия усиливают давление на украинские позиции в регионе.
Сумской фронт
На Андреевском и Юнаковском участках ВСУ проводят контратаки, пытаясь восстановить утраченные позиции в районе Андреевки. В Юнаковке бои продолжаются без изменений в ЛБС, с обеих сторон сохраняется высокая интенсивность столкновений.
Ми-28НМ ударил по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ
Перед началом полета летчики получили координаты временного расположения подразделения беспилотных летательных аппаратов противника, находящегося в зоне ответственности войсковой группировки «Восток». В ходе выполнения поставленной задачи экипаж произвел пуски легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР), а также нанес удары авиационными ракетами по указанным целям.
Согласно данным разведки, назначенная цель была уничтожена. После завершения операции вертолет успешно вернулся на аэродром базирования, передает «Пятый канал».
