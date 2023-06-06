Захарова задала неудобный вопрос генсеку ООН после подрыва Каховской ГЭС Захарова спросила генсека ООН, что было сделано для предотвращения диверсии на Каховской ГЭС 06 июня 2023 в 15:54 Размер текста - 17 + В МИД РФ задали вопрос ООН по поводу удара по Каховской ГЭС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Постпред России при ООН Василий Небензя написал Генеральному секретарю ООН письмо о планировании киевским режимом разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» — задала вопрос она в своем telegram-канале . Отмечается, что Россия предупреждала об планируемом ударе украинских бойцов по Каховской ГЭС еще 21 октября 2022 года. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Это подтвердил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена. Удар, предположительно, был нанесен из РСЗО «Ольха». В ряде прибрежных населенных пунктов объявлена эвакуация населения. Постпред России при ООН Василий Небензя написал Генеральному секретарю ООН письмо о планировании киевским режимом разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» — задала вопрос она в своем telegram-канале. Отмечается, что Россия предупреждала об планируемом ударе украинских бойцов по Каховской ГЭС еще 21 октября 2022 года. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Это подтвердил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена. Удар, предположительно, был нанесен из РСЗО «Ольха». В ряде прибрежных населенных пунктов объявлена эвакуация населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям