На Антоновском мосту была уничтожена ДРГ ВСУ, использовавшая Javelin

ВС РФ на Антоновском железнодорожном мосту уничтожили украинскую ДРГ
ВС РФ на Антоновском железнодорожном мосту уничтожили украинскую ДРГ
Украинская диверсионно-разведывательная группа, применявшая переносные противотанковые комплексы Javelin и польские минометы, была полностью уничтожена российскими военными на Антоновском железнодорожном мосту в Херсонской области. Об этом сообщил военнослужащий военной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Ровер.

«Полька — миномет бесшумный… Javelin — система, вот они довольно-таки тоже тяжелые у них вооружения ручные. Бьют они достаточно тоже сильно. Применяли [на мосту]. То есть в мосту есть в боках дыры от работы с этим вооружением… Javelin. Были, да», — сообщил военнослужащий. Цитата по РИА «Новости».

Бойцы ВСУ пытались закрепиться на левобережье Днепра. Уточняется, что Ровер принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ.

ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиром Путиным. Так ранее военные установили контроль над селом Федоровка в Донецкой Народной Республике, передает «Национальная служба новостей». 

