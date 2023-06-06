Федеральный министр помог Екатеринбургу выполнить поручение Путина по проблемной школе. Фото

07 июня 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Ожидается, что новую школу на 1000 мест руководство города будет открывать в августе Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов помог властям Екатеринбурга выполнить поручение президента РФ Владимира Путина — сдать проблемную школу №40 раньше срока. После недавнего визита в столицу Урала федеральный чиновник помог «передвинуть» средства с 2024 года на 2023-й. То же самое сделали областные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева, рассказал URA.RU вице-мэр по строительству Рустам Галямов. Сегодня на объект приезжал его шеф Алексей Орлов. По контракту школу должны сдать в декабре 2024-го. Но многое указывает на то, что строительство завершится уже в середине августа 2023-го, к 300-летию. И если чиновники успеют оперативно пройти лицензирование, 1 сентября школа примет детей. Орлов и его команда реально гордятся этим — в столь короткие сроки школы прежде в Екатеринбурге не строились. Недавно мэрия открыла 120-й лицей, построенный вообще за 11 месяцев. «40-ю школу очень ждут жители Октябрьского района. Четыре года назад школу снесли, поручение президента есть о строительстве новой. Но только год назад удалось выйти на площадку (до этого были трудности с финансированием — прим. ред.). Работы ведутся очень хорошими темпами. Здесь запараллелены процессы по отделке внутренних помещений и благоустройству. И я абсолютно уверен, что мы с 1 сентября этого года запустим образовательный процесс», — анонсировал Орлов. Эта школа будет сильно отличаться от других. Там, например, обустроили террасу Фото: Московец Илья © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов помог властям Екатеринбурга выполнить поручение президента РФ Владимира Путина — сдать проблемную школу №40 раньше срока. После недавнего визита в столицу Урала федеральный чиновник помог «передвинуть» средства с 2024 года на 2023-й. То же самое сделали областные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева, рассказал URA.RU вице-мэр по строительству Рустам Галямов. Сегодня на объект приезжал его шеф Алексей Орлов. По контракту школу должны сдать в декабре 2024-го. Но многое указывает на то, что строительство завершится уже в середине августа 2023-го, к 300-летию. И если чиновники успеют оперативно пройти лицензирование, 1 сентября школа примет детей. Орлов и его команда реально гордятся этим — в столь короткие сроки школы прежде в Екатеринбурге не строились. Недавно мэрия открыла 120-й лицей, построенный вообще за 11 месяцев. «40-ю школу очень ждут жители Октябрьского района. Четыре года назад школу снесли, поручение президента есть о строительстве новой. Но только год назад удалось выйти на площадку (до этого были трудности с финансированием — прим. ред.). Работы ведутся очень хорошими темпами. Здесь запараллелены процессы по отделке внутренних помещений и благоустройству. И я абсолютно уверен, что мы с 1 сентября этого года запустим образовательный процесс», — анонсировал Орлов.