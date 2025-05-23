Свердловских водителей предупредили об осложнении погодных условий, что может привести к образованию гололедицы на дорогах региона. Особое внимание уделяется участку на 142 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск, где сотрудники ДПС уже фиксируют интенсивные снежные осадки, а в вечерние и ночные часы прогнозируется понижение температуры до околонулевых значений, информируют в областной Госавтоинспекции.
«Подобные погодные аномалии особенно опасны, так как большинство водителей уже перешли на летние шины и психологически не готовы к зимним условиям», — отмечают в Госавтоинспекции. Водителям рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в ночное время и проявлять максимальную осторожность на дорогах.
Сотрудники Госавтоинспекции также советуют автомобилистам быть крайне внимательными к пешеходам, планировать маршруты с учетом погодных изменений, избегать сложных участков и опасных маневров, а также соблюдать увеличенную дистанцию и снижать скорость. Для контроля ситуации на трассах усилено патрулирование проблемных участков, о возникших опасностях можно сообщать по телефонам дежурной части полиции 02 или 102.
Ранее синоптики предупредили свердловчан о резком перепаде температуры. После дождей, заморозков и снега в регион придет летняя погода и значительное потепление.
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