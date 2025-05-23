Осадки накрыли сразу несколько городов
В Свердловской области 24 мая внезапно пошел снег. Нетипичные для весны осадки обрушились на Екатеринбург, Новоуральск, Березовский и другие города региона, сообщают URA.RU читатели.
Ранее областная Госавтоинспекция предупредила водителей об осложнении погодных условий и гололедице на свердловских дорогах. Особое внимание уделяется трассе Екатеринбург — Реж —Алапаевск.
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