23 мая 2025

Майский снег обрушился на Свердловскую область. Видео

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Осадки накрыли сразу несколько городов
Осадки накрыли сразу несколько городов Фото:

В Свердловской области 24 мая внезапно пошел снег. Нетипичные для весны осадки обрушились на Екатеринбург, Новоуральск, Березовский и другие города региона, сообщают URA.RU читатели.

Ранее областная Госавтоинспекция предупредила водителей об осложнении погодных условий и гололедице на свердловских дорогах. Особое внимание уделяется трассе Екатеринбург — Реж —Алапаевск.

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В Свердловской области 24 мая внезапно пошел снег. Нетипичные для весны осадки обрушились на Екатеринбург, Новоуральск, Березовский и другие города региона, сообщают URA.RU читатели. Ранее областная Госавтоинспекция предупредила водителей об осложнении погодных условий и гололедице на свердловских дорогах. Особое внимание уделяется трассе Екатеринбург — Реж —Алапаевск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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