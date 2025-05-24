В Екатеринбурге во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» поучаствовали более трех тысяч человек. В этом году мероприятие проходило в столице Урала в девятый раз. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Я вижу среди участников много детей, пусть для них это будет начало пути в беговом спорте. Сегодня четыре старта, это действительно большой спортивный праздник. Благодарю вас за то, что вы выбрали активный образ жизни, за то, что вы решили провести свое субботнее время на этом уникальном мероприятии», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
Старт полумарафона проходил в микрорайоне Новокольцовский. Для всех желающих было организовано четыре маршрута: от одного до 21 километра.
Недавно в Екатеринбурге прошла «Майская прогулка», на которую только официально вышло более 13 тысяч горожан. В столице Урала акция прошла уже в 42-й раз. Для всех желающих было организовано несколько маршрутов. Как толпы горожан заполнили улицы Екатеринбурга — в фоторепортаже URA.RU.
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