23 мая 2025

Свердловский депутат предложил компенсировать бойцам СВО расходы на ремонт жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поводом стала история военнослужащего, которому отказали в помощи с улучшением жилья
Поводом стала история военнослужащего, которому отказали в помощи с улучшением жилья Фото:

В ЛДПР предложили предоставить участникам спецоперации РФ на Украине компенсацию расходов на ремонт жилья. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Свердловской области Александр Каптюг, сообщает пресс-служба партии.

«Семьи героев должны иметь законное право на улучшение жилищных условий, поэтому важно учитывать реальное состояние их жилья», — цитируют депутата в telegram-канале ЛДПР. Поводом для предложения стала история бойца СВО Андрея Найденова из Свердловской области, который после ранения вернулся домой и попытался получить улучшение жилищных условий.

Долгое время дом его семьи находился в разрушенном состоянии и не соответствовал нормативам по площади. Однако Найденову отказали, так как «сейчас для этого нет законных оснований».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЛДПР предложили предоставить участникам спецоперации РФ на Украине компенсацию расходов на ремонт жилья. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Свердловской области Александр Каптюг, сообщает пресс-служба партии. «Семьи героев должны иметь законное право на улучшение жилищных условий, поэтому важно учитывать реальное состояние их жилья», — цитируют депутата в telegram-канале ЛДПР. Поводом для предложения стала история бойца СВО Андрея Найденова из Свердловской области, который после ранения вернулся домой и попытался получить улучшение жилищных условий. Долгое время дом его семьи находился в разрушенном состоянии и не соответствовал нормативам по площади. Однако Найденову отказали, так как «сейчас для этого нет законных оснований».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...