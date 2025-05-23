Свердловский депутат предложил компенсировать бойцам СВО расходы на ремонт жилья

В ЛДПР предложили предоставить участникам спецоперации РФ на Украине компенсацию расходов на ремонт жилья. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Свердловской области Александр Каптюг, сообщает пресс-служба партии.
«Семьи героев должны иметь законное право на улучшение жилищных условий, поэтому важно учитывать реальное состояние их жилья», — цитируют депутата в telegram-канале ЛДПР. Поводом для предложения стала история бойца СВО Андрея Найденова из Свердловской области, который после ранения вернулся домой и попытался получить улучшение жилищных условий.
Долгое время дом его семьи находился в разрушенном состоянии и не соответствовал нормативам по площади. Однако Найденову отказали, так как «сейчас для этого нет законных оснований».
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