23 мая 2025

Владелец кальянной под окнами правительства извинился перед екатеринбуржцами

Владелец нелегальной кальянной в Екатеринбурге публично извинился
© Служба новостей «URA.RU»
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Парня с кальяном в сквере засняли на видео 12 мая
Парня с кальяном в сквере засняли на видео 12 мая Фото:

Владелец нелегальной кальянной, работавшей в Екатеринбурге в сквере у Театра Драмы под окнами областного правительства, публично признал свою вину. Видео с его извинениями выложил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своих соцсетях.

 «24-летний Бехан Айниев (так он себя позиционирует в соцсетях, реальное имя Холов Бехруз Махмадсаидович) рассказал, что его уже привлекли к ответственности за дымные кальяны под окнами областного правительства и обещает поехать в ГИБДД, чтобы саморазоблачиться за гонки по улицам города», — рассказал Чукреев о владельце выездной кальянной в своем telegram-канале.

Сам Бехан прокомментировал реакцию общества на свое поведение и выразил недовольство тем, что его называют мигрантом. «Я люблю свою страну, я люблю Россию, я люблю Таджикистан. Но на самом деле у меня даже нет таджикского паспорта, чтобы называть меня мигрантом», — поделился парень на видео. По словам Айниева, такие высказывания он считает проявлением предвзятого отношения, однако признает свою ошибку и готов понести заслуженное наказание.

Видео о выездной кальянной Бехана Айниева появилось 12 мая в telegram-канале Дмитрия Чукреева. На нем Айниев сидит вместе с кальянами в сквере у здания драматического театра Екатеринбурга, непосредственно рядом с областным правительством.

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Владелец нелегальной кальянной, работавшей в Екатеринбурге в сквере у Театра Драмы под окнами областного правительства, публично признал свою вину. Видео с его извинениями выложил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своих соцсетях.  «24-летний Бехан Айниев (так он себя позиционирует в соцсетях, реальное имя Холов Бехруз Махмадсаидович) рассказал, что его уже привлекли к ответственности за дымные кальяны под окнами областного правительства и обещает поехать в ГИБДД, чтобы саморазоблачиться за гонки по улицам города», — рассказал Чукреев о владельце выездной кальянной в своем telegram-канале. Сам Бехан прокомментировал реакцию общества на свое поведение и выразил недовольство тем, что его называют мигрантом. «Я люблю свою страну, я люблю Россию, я люблю Таджикистан. Но на самом деле у меня даже нет таджикского паспорта, чтобы называть меня мигрантом», — поделился парень на видео. По словам Айниева, такие высказывания он считает проявлением предвзятого отношения, однако признает свою ошибку и готов понести заслуженное наказание. Видео о выездной кальянной Бехана Айниева появилось 12 мая в telegram-канале Дмитрия Чукреева. На нем Айниев сидит вместе с кальянами в сквере у здания драматического театра Екатеринбурга, непосредственно рядом с областным правительством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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