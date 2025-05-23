Владелец кальянной под окнами правительства извинился перед екатеринбуржцами

Владелец нелегальной кальянной, работавшей в Екатеринбурге в сквере у Театра Драмы под окнами областного правительства, публично признал свою вину. Видео с его извинениями выложил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своих соцсетях.
«24-летний Бехан Айниев (так он себя позиционирует в соцсетях, реальное имя Холов Бехруз Махмадсаидович) рассказал, что его уже привлекли к ответственности за дымные кальяны под окнами областного правительства и обещает поехать в ГИБДД, чтобы саморазоблачиться за гонки по улицам города», — рассказал Чукреев о владельце выездной кальянной в своем telegram-канале.
Сам Бехан прокомментировал реакцию общества на свое поведение и выразил недовольство тем, что его называют мигрантом. «Я люблю свою страну, я люблю Россию, я люблю Таджикистан. Но на самом деле у меня даже нет таджикского паспорта, чтобы называть меня мигрантом», — поделился парень на видео. По словам Айниева, такие высказывания он считает проявлением предвзятого отношения, однако признает свою ошибку и готов понести заслуженное наказание.
Видео о выездной кальянной Бехана Айниева появилось 12 мая в telegram-канале Дмитрия Чукреева. На нем Айниев сидит вместе с кальянами в сквере у здания драматического театра Екатеринбурга, непосредственно рядом с областным правительством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!