23 мая 2025

ГАИ объявила охоту на пьяных свердловчан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уже за час рейда в Екатеринбурге выявили около 20 авто с запрещённой тонировкой
Уже за час рейда в Екатеринбурге выявили около 20 авто с запрещённой тонировкой Фото:

В Свердловской области с 23 по 25 мая сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды против пьяных водителей и тех, у кого нет прав. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«С 23 по 25 мая Госавтоинспекция проводит в регионе широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“, главная задача которого — снижение числа аварий и профилактика грубых нарушений ПДД», — пояснили в ведомстве. В ходе рейдов сотрудники ГИБДД усиливают контроль над дорожным движением, особое внимание уделяя таким нарушениям, как управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, эксплуатация автомобилей лицами без прав или с действующим запретом на вождение.

Только за первый час рейдов в Екатеринбурге было выявлено около 20 случаев использования автотранспорта с превышением допустимой степени тонировки стекол. Водители уже привлечены к ответственности.

Фото:

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В Свердловской области с 23 по 25 мая сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды против пьяных водителей и тех, у кого нет прав. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «С 23 по 25 мая Госавтоинспекция проводит в регионе широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“, главная задача которого — снижение числа аварий и профилактика грубых нарушений ПДД», — пояснили в ведомстве. В ходе рейдов сотрудники ГИБДД усиливают контроль над дорожным движением, особое внимание уделяя таким нарушениям, как управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, эксплуатация автомобилей лицами без прав или с действующим запретом на вождение. Только за первый час рейдов в Екатеринбурге было выявлено около 20 случаев использования автотранспорта с превышением допустимой степени тонировки стекол. Водители уже привлечены к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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