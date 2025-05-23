В Свердловской области с 23 по 25 мая сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды против пьяных водителей и тех, у кого нет прав. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«С 23 по 25 мая Госавтоинспекция проводит в регионе широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“, главная задача которого — снижение числа аварий и профилактика грубых нарушений ПДД», — пояснили в ведомстве. В ходе рейдов сотрудники ГИБДД усиливают контроль над дорожным движением, особое внимание уделяя таким нарушениям, как управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, эксплуатация автомобилей лицами без прав или с действующим запретом на вождение.
Только за первый час рейдов в Екатеринбурге было выявлено около 20 случаев использования автотранспорта с превышением допустимой степени тонировки стекол. Водители уже привлечены к ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!