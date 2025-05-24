24 мая 2025
23 мая 2025

Под конец мая Свердловскую область накрыл снегопад: кадры заснеженного региона

Снег в Свердловской области сохранится на всю ночь
© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки сохранятся в регионе до утра
Осадки сохранятся в регионе до утра Фото:

На Свердловскую область 24 мая обрушился снегопад. Кадрами из разных городов региона свердловчане делятся в соцсетях. Больше фото и вдео — в подборке URA.RU.

Изначально снег заметили на севере Свердловской области, а уже ближе к вечеру он добрался до большинства городов региона. Жителей Ревды, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска и Березовского ждал неприятный сюрприз.

Как сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале Погода в Екатеринбурге», осадки сохранятся на территории региона до четырех часов утра. Прояснения стоит ждать только к утру. «В Екатеринбурге и окрестностях осадки продлятся примерно до полуночи, прояснение ожидается примерно к четырем утра».

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На Свердловскую область 24 мая обрушился снегопад. Кадрами из разных городов региона свердловчане делятся в соцсетях. Больше фото и вдео — в подборке URA.RU. Изначально снег заметили на севере Свердловской области, а уже ближе к вечеру он добрался до большинства городов региона. Жителей Ревды, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска и Березовского ждал неприятный сюрприз. Как сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале Погода в Екатеринбурге», осадки сохранятся на территории региона до четырех часов утра. Прояснения стоит ждать только к утру. «В Екатеринбурге и окрестностях осадки продлятся примерно до полуночи, прояснение ожидается примерно к четырем утра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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