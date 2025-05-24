Под конец мая Свердловскую область накрыл снегопад: кадры заснеженного региона

На Свердловскую область 24 мая обрушился снегопад. Кадрами из разных городов региона свердловчане делятся в соцсетях. Больше фото и вдео — в подборке URA.RU.
Изначально снег заметили на севере Свердловской области, а уже ближе к вечеру он добрался до большинства городов региона. Жителей Ревды, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Новоуральска и Березовского ждал неприятный сюрприз.
Как сообщает синоптик Алексей Пулин в telegram-канале Погода в Екатеринбурге», осадки сохранятся на территории региона до четырех часов утра. Прояснения стоит ждать только к утру. «В Екатеринбурге и окрестностях осадки продлятся примерно до полуночи, прояснение ожидается примерно к четырем утра».
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