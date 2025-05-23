«Ситуация вообще не поменялась»: свердловский губернатор приехал спасать родной город. Видео

Денис Паслер дал поручения по предотвращению ЖКХ-кризиса в Североуральске

24 мая 2025 в 13:46 Размер текста - 17 +

Денис Паслер провел в Североуральске две ночи Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер взялся решать серьезную коммунальную проблему в родном Североуральске — как и анонсировало URA.RU. Утром 24 мая он дал чиновникам месяц на исправление ситуации. «За то время, пока я, что называется, отсутствовал, ничего не изменилось. Были планы и по замене котельной большой, даже места выбирались. [Но] ситуация вообще не поменялась. <…> Так продолжаться не может», — сказал Паслер, начиная рабочую встречу. Видео опубликовано в его telegram-канале. Глава региона пообещал выделить из бюджета миллионы на подготовку центральной котельной к следующему отопительному сезону, но мэрия оперативно должна «проверить работу всей системы теплоснабжения, чтобы подготовить план модернизации». Что касается водоснабжения, то Паслер ждет, что в течение следующих двух недель чиновники проверят все водопроводные сети, сооружения очистки и подготовки воды. «Коллеги сообщили мне о разработке проекта нового источника питьевой воды на базе Вагранского месторождения», — отметил Паслер. И заверил, что «в июле вновь соберет коллег, проверит, как выполнены поручения». Знакомый с итогами встречи источник URA.RU, рассказал, что «все остались очарованными деловым, содержательным разговором, разошлись довольными». Но, убежден собеседник, это начало больших проблем у мэра Светланы Мироновой и директоров муниципальных предприятий. Местный «Водоканал» банкротят, у него чуть ли не 300-миллионные долги, инфраструктура Черемуховского дренажного узла, которую еще в 90-х руководство «Североуральского бокситового рудника» (СУБР, градообразующее предприятие) передало муниципалитету, разворована. В итоге сейчас у 300 км сетей водоснабжения износ более 90%, 2/3 воды не доходит до потребителей — она утекает сквозь дырявые трубы. За семь лет МУП «Комэнергоресурс» сам себе причинил ущерб на миллиард рублей. Схожая ситуация и в сфере теплоснабжения — муниципалитет должен «Т-Плюс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер взялся решать серьезную коммунальную проблему в родном Североуральске — как и анонсировало URA.RU. Утром 24 мая он дал чиновникам месяц на исправление ситуации. «За то время, пока я, что называется, отсутствовал, ничего не изменилось. Были планы и по замене котельной большой, даже места выбирались. [Но] ситуация вообще не поменялась. <…> Так продолжаться не может», — сказал Паслер, начиная рабочую встречу. Видео опубликовано в его telegram-канале. Глава региона пообещал выделить из бюджета миллионы на подготовку центральной котельной к следующему отопительному сезону, но мэрия оперативно должна «проверить работу всей системы теплоснабжения, чтобы подготовить план модернизации». Что касается водоснабжения, то Паслер ждет, что в течение следующих двух недель чиновники проверят все водопроводные сети, сооружения очистки и подготовки воды. «Коллеги сообщили мне о разработке проекта нового источника питьевой воды на базе Вагранского месторождения», — отметил Паслер. И заверил, что «в июле вновь соберет коллег, проверит, как выполнены поручения». Знакомый с итогами встречи источник URA.RU, рассказал, что «все остались очарованными деловым, содержательным разговором, разошлись довольными». Но, убежден собеседник, это начало больших проблем у мэра Светланы Мироновой и директоров муниципальных предприятий. Местный «Водоканал» банкротят, у него чуть ли не 300-миллионные долги, инфраструктура Черемуховского дренажного узла, которую еще в 90-х руководство «Североуральского бокситового рудника» (СУБР, градообразующее предприятие) передало муниципалитету, разворована. В итоге сейчас у 300 км сетей водоснабжения износ более 90%, 2/3 воды не доходит до потребителей — она утекает сквозь дырявые трубы. За семь лет МУП «Комэнергоресурс» сам себе причинил ущерб на миллиард рублей. Схожая ситуация и в сфере теплоснабжения — муниципалитет должен «Т-Плюс».