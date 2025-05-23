23 мая 2025

Екатеринбуржцы возмущены вырубкой деревьев в городском парке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревья вырубают вблизи аттракционов
Деревья вырубают вблизи аттракционов Фото:

В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге проводится масштабная вырубка деревьев. Жители микрорайона в ужасе, поскольку еще одно место в городе останется без зелени. Горожане бьют тревогу в социальных сетях.

«Ладно вырубают тополя, может это санитарная вырубка, но зачем трогают молодые и здоровые яблони?» — передает слова подписчика telegram-канал «Уралмаш достоин». В комментариях многие жители также не понимают, зачем с территории парка убирают деревья.

По словам жительницы микрорайона Елены, это уже не первый раз, когда на Уралмаше пропадают деревья. «Что за треш творится! Сначала сквер на Орджоникидзе — вырубили всю сирень и навтыкали непонятных кустов, которые засохли! Теперь парк!».

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга началась вырубка леса. Тогда на защиту природы встали активисты. Рабочие на день прекратили рубить лес, однако на месте работ начались столкновения, были пострадавшие. Чтобы успокоить толпу, в конфликт вмешался Алексей Орлов. 

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В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге проводится масштабная вырубка деревьев. Жители микрорайона в ужасе, поскольку еще одно место в городе останется без зелени. Горожане бьют тревогу в социальных сетях. «Ладно вырубают тополя, может это санитарная вырубка, но зачем трогают молодые и здоровые яблони?» — передает слова подписчика telegram-канал «Уралмаш достоин». В комментариях многие жители также не понимают, зачем с территории парка убирают деревья. По словам жительницы микрорайона Елены, это уже не первый раз, когда на Уралмаше пропадают деревья. «Что за треш творится! Сначала сквер на Орджоникидзе — вырубили всю сирень и навтыкали непонятных кустов, которые засохли! Теперь парк!». Ранее в Академическом районе Екатеринбурга началась вырубка леса. Тогда на защиту природы встали активисты. Рабочие на день прекратили рубить лес, однако на месте работ начались столкновения, были пострадавшие. Чтобы успокоить толпу, в конфликт вмешался Алексей Орлов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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