В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге проводится масштабная вырубка деревьев. Жители микрорайона в ужасе, поскольку еще одно место в городе останется без зелени. Горожане бьют тревогу в социальных сетях.
«Ладно вырубают тополя, может это санитарная вырубка, но зачем трогают молодые и здоровые яблони?» — передает слова подписчика telegram-канал «Уралмаш достоин». В комментариях многие жители также не понимают, зачем с территории парка убирают деревья.
По словам жительницы микрорайона Елены, это уже не первый раз, когда на Уралмаше пропадают деревья. «Что за треш творится! Сначала сквер на Орджоникидзе — вырубили всю сирень и навтыкали непонятных кустов, которые засохли! Теперь парк!».
Ранее в Академическом районе Екатеринбурга началась вырубка леса. Тогда на защиту природы встали активисты. Рабочие на день прекратили рубить лес, однако на месте работ начались столкновения, были пострадавшие. Чтобы успокоить толпу, в конфликт вмешался Алексей Орлов.
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