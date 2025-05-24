В поселке Баяновка (Свердловская область) больше недели не могут найти 78-летнего мужчину. Последний раз пожилого человека видели 18 мая. Об этом сообщили волонетры поискового отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал пожилой человек! Перепилицын Александр Николаевич, 78 лет», — пишут волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Рост мужчины примерно 170 сантиметров, при этом он достаточно худощав. У Александра седые волсоы и голубые глаза.
В последний раз пенсионера видели в рабочей куртке с меховым воротником и в резиновых сапогах черного цвета. При себе у Александра был рюкзак. Поиском исчезнувшего занимаются в МВД Североуральска. Сообщить информацию о местонахождении 78-летнего Александра Перепилицына можно по телефонам «112» и «+7 (343) 802-05-45».
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