24 мая 2025

В свердловском поселке больше недели ищут пенсионера. Фото

В поселке Баяновка пропал 78-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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В последний раз Александра видели 18 мая (архивное фото)
В последний раз Александра видели 18 мая (архивное фото) Фото:

В поселке Баяновка (Свердловская область) больше недели не могут найти 78-летнего мужчину. Последний раз пожилого человека видели 18 мая. Об этом сообщили волонетры поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал пожилой человек! Перепилицын Александр Николаевич, 78 лет», — пишут волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Рост мужчины примерно 170 сантиметров, при этом он достаточно худощав. У Александра седые волсоы и голубые глаза.

В последний раз пенсионера видели в рабочей куртке с меховым воротником и в резиновых сапогах черного цвета. При себе у Александра был рюкзак. Поиском исчезнувшего занимаются в МВД Североуральска. Сообщить информацию о местонахождении 78-летнего Александра Перепилицына можно по телефонам «112» и «+7 (343) 802-05-45».

Ориентировка на Александра
Ориентировка на Александра
Фото:

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В поселке Баяновка (Свердловская область) больше недели не могут найти 78-летнего мужчину. Последний раз пожилого человека видели 18 мая. Об этом сообщили волонетры поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал пожилой человек! Перепилицын Александр Николаевич, 78 лет», — пишут волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Рост мужчины примерно 170 сантиметров, при этом он достаточно худощав. У Александра седые волсоы и голубые глаза. В последний раз пенсионера видели в рабочей куртке с меховым воротником и в резиновых сапогах черного цвета. При себе у Александра был рюкзак. Поиском исчезнувшего занимаются в МВД Североуральска. Сообщить информацию о местонахождении 78-летнего Александра Перепилицына можно по телефонам «112» и «+7 (343) 802-05-45».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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