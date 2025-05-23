Свердловский губернатор намекнул, кто пойдет в Госдуму от севера

Денис Паслер готов поддержать Сергея Бидонько на выборах в ГД

24 мая 2025 в 10:45 Размер текста - 17 +

Денис Паслер покинет север 24 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Денис Паслер, вероятно, будет выступать за то, чтобы на выборах в Госдуму 2026 года от Серовского округа в составе «Единой России» шел депутат ГД Сергей Бидонько, в 2021 году избравшийся по партийным спискам. Об этом URA.RU рассказали участники трехдневной командировки Паслера на север области. Она началась 22 мая. Завершив дела в Нижнем Тагиле, вечером Паслер поехал в Североуральск, где вырос. Утром 23-го он встретился в Североуральске с ветераном Великой Отечественной войны Леонидом Хариенко, затем отправился в Краснотурьинск. Там Паслер посетил цех Богословского алюминиевого завода, осмотрел, как строятся школа и Центр бокса (оба объекта — с отставанием), ремонтируется улица Чкалова, пообщался с руководителями бюджетных организаций. Затем было общение с мэрами из Северного управленческого округа. На ней присутствовали Бидонько и действующий депутат Госдумы от Серовского округа Антон Шипулин, которому Бидонько уступил округ в 2018 году в связи с переходом на пост вице-губернатора. О том, что хорошо узнаваемый на севере Бидонько в 2026-м вновь будет пробиваться в парламент от Серовского округа, URA.RU написало еще в ноябре 2024 года. После смены губернатора в марте слухи лишь усилились — по причине того, что у Паслера и Бидонько есть давняя история личных отношений, то есть намечается мощная политическая связка. Сергей Швиндт, Денис Паслер и Сергей Бидонько 23 мая Фото: URA.RU «Из всего общения [23 мая] было понятно, что в 2026 году (когда пройдут выборы в Госдуму — прим. ред.) по Серовскому округу поддержать надо будет Бидонько», — констатировал в беседе с URA.RU один из присутствовавших. Другой собеседник при этом отметил, что очевидных сигналов не было, а тема выборов вообще не поднималась — даже губернаторских. Третий источник обратил внимание, что Бидонько якобы был с Паслером не только в Первоуральске, но и в Североуральске. «Насколько я знаю, Бидонько мог сопровождать шефа также на мероприятиях, не вошедших в его официальный график», — поделился четвертый источник — близкий к администрации Краснотурьинска. В этом городе, кстати, было еще одно важное событие — встреча Паслера с секретарями первичных отделений «Единой России», в рамках праймериз перед выборами губернатора. Бидонько был и там. От ответа на вопрос URA.RU о выборах 2026 он воздержался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Денис Паслер, вероятно, будет выступать за то, чтобы на выборах в Госдуму 2026 года от Серовского округа в составе «Единой России» шел депутат ГД Сергей Бидонько, в 2021 году избравшийся по партийным спискам. Об этом URA.RU рассказали участники трехдневной командировки Паслера на север области. Она началась 22 мая. Завершив дела в Нижнем Тагиле, вечером Паслер поехал в Североуральск, где вырос. Утром 23-го он встретился в Североуральске с ветераном Великой Отечественной войны Леонидом Хариенко, затем отправился в Краснотурьинск. Там Паслер посетил цех Богословского алюминиевого завода, осмотрел, как строятся школа и Центр бокса (оба объекта — с отставанием), ремонтируется улица Чкалова, пообщался с руководителями бюджетных организаций. Затем было общение с мэрами из Северного управленческого округа. На ней присутствовали Бидонько и действующий депутат Госдумы от Серовского округа Антон Шипулин, которому Бидонько уступил округ в 2018 году в связи с переходом на пост вице-губернатора. О том, что хорошо узнаваемый на севере Бидонько в 2026-м вновь будет пробиваться в парламент от Серовского округа, URA.RU написало еще в ноябре 2024 года. После смены губернатора в марте слухи лишь усилились — по причине того, что у Паслера и Бидонько есть давняя история личных отношений, то есть намечается мощная политическая связка. «Из всего общения [23 мая] было понятно, что в 2026 году (когда пройдут выборы в Госдуму — прим. ред.) по Серовскому округу поддержать надо будет Бидонько», — констатировал в беседе с URA.RU один из присутствовавших. Другой собеседник при этом отметил, что очевидных сигналов не было, а тема выборов вообще не поднималась — даже губернаторских. Третий источник обратил внимание, что Бидонько якобы был с Паслером не только в Первоуральске, но и в Североуральске. «Насколько я знаю, Бидонько мог сопровождать шефа также на мероприятиях, не вошедших в его официальный график», — поделился четвертый источник — близкий к администрации Краснотурьинска. В этом городе, кстати, было еще одно важное событие — встреча Паслера с секретарями первичных отделений «Единой России», в рамках праймериз перед выборами губернатора. Бидонько был и там. От ответа на вопрос URA.RU о выборах 2026 он воздержался.