23 мая 2025

Свердловская область получит льготные кредиты на реставрацию памятников истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Льготные кредиты на реставрацию выдадут семи регионам России
Льготные кредиты на реставрацию выдадут семи регионам России Фото:

Свердловская область попала в список регионов, кому выдадут льготный кредит в рамках государственной программы «Туризм и гостеприимство» для реставрации объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ после совещания президента с членами Правительства РФ.

«Льготные кредиты получат проекты по реконструкции и реставрации десяти объектов культурного наследия в семи регионах страны: Московской, Нижегородской, Смоленской, Свердловской, Псковская областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге», — сообщается на сайте министерства. Также в Свердловской области, благодаря программе, появится аквапарк к 2030 году.

Программа льготного кредитования играет важную роль в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В результате предоставления государственной поддержки по данной инициативе ожидается значительное увеличение количества масштабных объектов туристической инфраструктуры, включая гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, аквапарки и тематические парки. Согласно прогнозам, число таких проектов, осуществляемых в рамках нацпроекта, почти удвоится.

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Свердловская область попала в список регионов, кому выдадут льготный кредит в рамках государственной программы «Туризм и гостеприимство» для реставрации объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ после совещания президента с членами Правительства РФ. «Льготные кредиты получат проекты по реконструкции и реставрации десяти объектов культурного наследия в семи регионах страны: Московской, Нижегородской, Смоленской, Свердловской, Псковская областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге», — сообщается на сайте министерства. Также в Свердловской области, благодаря программе, появится аквапарк к 2030 году. Программа льготного кредитования играет важную роль в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В результате предоставления государственной поддержки по данной инициативе ожидается значительное увеличение количества масштабных объектов туристической инфраструктуры, включая гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, аквапарки и тематические парки. Согласно прогнозам, число таких проектов, осуществляемых в рамках нацпроекта, почти удвоится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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