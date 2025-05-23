Свердловская область получит льготные кредиты на реставрацию памятников истории

Свердловская область попала в список регионов, кому выдадут льготный кредит в рамках государственной программы «Туризм и гостеприимство» для реставрации объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития РФ после совещания президента с членами Правительства РФ.
«Льготные кредиты получат проекты по реконструкции и реставрации десяти объектов культурного наследия в семи регионах страны: Московской, Нижегородской, Смоленской, Свердловской, Псковская областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге», — сообщается на сайте министерства. Также в Свердловской области, благодаря программе, появится аквапарк к 2030 году.
Программа льготного кредитования играет важную роль в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В результате предоставления государственной поддержки по данной инициативе ожидается значительное увеличение количества масштабных объектов туристической инфраструктуры, включая гостиничные комплексы, горнолыжные курорты, аквапарки и тематические парки. Согласно прогнозам, число таких проектов, осуществляемых в рамках нацпроекта, почти удвоится.
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