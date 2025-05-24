Самолет должен был вылететь 24 мая в 14:05
В Кольцово практически на сутки перенесли рейс до города Урай в ХМАО. Борт должен был вылететь днем 24 мая, информирует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.
Вылет рейса UT-262 авиакомпании Utair планировался 24 мая в 14:05 из Екатеринбурга. Однако самолет перенесли сразу на 22 часа. Согласно информации с онлайн-табло, рейс должен отправится в Урай 25 мая в 12:00 по местному времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!