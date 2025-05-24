24 мая 2025

В Екатеринбурге почти на сутки задержали рейс. Скрин

В Екатеринбурге на 22 часа перенесли рейс до города Урай
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет должен был вылететь 24 мая в 14:05
Самолет должен был вылететь 24 мая в 14:05 Фото:

В Кольцово практически на сутки перенесли рейс до города Урай в ХМАО. Борт должен был вылететь днем 24 мая, информирует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Вылет рейса UT-262 авиакомпании Utair планировался 24 мая в 14:05 из Екатеринбурга. Однако самолет перенесли сразу на 22 часа. Согласно информации с онлайн-табло, рейс должен отправится в Урай 25 мая в 12:00 по местному времени. 

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Кольцово практически на сутки перенесли рейс до города Урай в ХМАО. Борт должен был вылететь днем 24 мая, информирует онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Вылет рейса UT-262 авиакомпании Utair планировался 24 мая в 14:05 из Екатеринбурга. Однако самолет перенесли сразу на 22 часа. Согласно информации с онлайн-табло, рейс должен отправится в Урай 25 мая в 12:00 по местному времени.  Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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