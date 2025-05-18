Dead Blonde и GSPD едут в Екатеринбург: что еще ждет горожан на MEGA Urban Fest

В Екатеринбурге 24 мая пройдет юбилейный MEGA Urban Fest. Хедлайнерами мероприятия стали музыканты Dead Blonde (настоящее имя Арина Буланова) и GSPD (Давид Декунов). Представители фестиваля поделились с URA.RU, какие еще развлечения ждут горожан, а также анонсировали — нынешнее событие пройдет в таком формате последний раз.
«В программе фестиваля 24 мая: послушать музыку от хедлайнеров Dead Blonde и GSPD на главной сцене, посмотреть зрелищное дрифт- и мотошоу, стать зрителем соревнования в баскетболе 3х3 и поболеть за команды баскетболистов на колясках, побороться за призы в соревнованиях по скейтбордингу, BMX, кик-скутерингу и роллерскейтингу, поучаствовать в танцевальных батлах, набить настоящую татуировку в тату-баре (доступно гостям старше 18 лет), перекусить в зоне фудкорта и приобрести крутые аксессуары на маркете», — поделилась команда MEGA Urban Fest.
Мероприятия продлятся с 12:00 до 21:00. Главная сцена начнет работать с 15:00, а музыкальные хедлайнеры выступят с 19:30.
В этом году вход на фестиваль будет по билетам, но они бесплатные. Их можно получить с помощью регистрации. Как и в прошлые годы, зрители смогут пройти в специальную фан-зону перед сценой, если приобретут брендированную футболку фестиваля. Безбарьерную среду для людей с инвалидностью обеспечат волонтеры, а для маломобильных людей установят специальный подиум, чтобы они смогли с комфортом насладиться концертом.
Также команда в 2026 году фестиваль изменит формат и программу. Что именно поменяется, организаторы пока держат в тайне.
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