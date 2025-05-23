23 мая 2025

Толпы екатеринбуржцев собрались у «Меги», несмотря на холод: что там происходит. Фото, видео

Юбилейный MEGA Urban Fest проходит в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы собрались в ожидании звездных хедлайнеров
Екатеринбуржцы собрались в ожидании звездных хедлайнеров Фото:

В Екатеринбурге проходит юбилейный MEGA Urban Fest. Для горожан подготовили множество разных активностей — от площадки для дрифта до тату-бара. Хедлайнеры фестиваля — Dead Blonde (настоящее имя Арина Буланова) и GSPD (Давид Декунов). Как проходит мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.

«Народа очень много», передает наш корреспондент. Зрители достали дождевики и зонты, некоторые спрятались внутри ТЦ. Зона фудкорта переполнена.

Самые стойкие, несмотря на непогоду, у сцены в ожидании любимых артистов. Большая часть зрителей — подростки. Многие пришли с большими российскими флагами.

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В Екатеринбурге проходит юбилейный MEGA Urban Fest. Для горожан подготовили множество разных активностей — от площадки для дрифта до тату-бара. Хедлайнеры фестиваля — Dead Blonde (настоящее имя Арина Буланова) и GSPD (Давид Декунов). Как проходит мероприятие — в фоторепортаже URA.RU. «Народа очень много», передает наш корреспондент. Зрители достали дождевики и зонты, некоторые спрятались внутри ТЦ. Зона фудкорта переполнена. Самые стойкие, несмотря на непогоду, у сцены в ожидании любимых артистов. Большая часть зрителей — подростки. Многие пришли с большими российскими флагами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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