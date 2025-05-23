В Екатеринбурге проходит юбилейный MEGA Urban Fest. Для горожан подготовили множество разных активностей — от площадки для дрифта до тату-бара. Хедлайнеры фестиваля — Dead Blonde (настоящее имя Арина Буланова) и GSPD (Давид Декунов). Как проходит мероприятие — в фоторепортаже URA.RU.
«Народа очень много», передает наш корреспондент. Зрители достали дождевики и зонты, некоторые спрятались внутри ТЦ. Зона фудкорта переполнена.
Самые стойкие, несмотря на непогоду, у сцены в ожидании любимых артистов. Большая часть зрителей — подростки. Многие пришли с большими российскими флагами.
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