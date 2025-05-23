Задержан дикарь, избивший екатеринбурженку с криками «я с СВО, мне ничего не будет»

В Екатеринбурге задержали военнослужащего Руслана Р., который избил девушку в продуктовом. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде.
«Комендатура перехватила его очень быстро, можно сказать, по горячим следам. Сейчас он находится на сборном пункте, его проверяют на причастность к другим преступлениям», — сообщил собеседник агентства. Он считает, что мужчина, скорее всего, отправится в зону боевых действий на Украине, а его уголовное дело будет прекращено.
URA.RU обратилось за комментарием в Военно-следственное управление СКР по Центральному военному округу. Ответ от ведомства будет опубликован, как только поступит.
Инцидент произошел 16 мая. Девушка в очереди на кассе услышала, как Руслан позади грубо разговаривает. Она подумала, что оскорбления адресованы ей, повернулась, чтобы уточнить. Но в ответ получила четыре удара по голове. Избив девушку, Руслан, как она утверждает, выкрикнул ей: «Я с СВО, мне ничего не будет». Пострадавшая сняла побои и обратилась в отдел полиции №14. Силовики возбудили дело по статье о хулиганстве. После этого его передали военным, поскольку подтвердилось, что Руслан — военнослужащий, говорил источник URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!