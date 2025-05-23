Отставной свердловский силовик уехал на СВО после сурового приговора

Осужденный подполковник Аитов подписал контракт с Минобороны

24 мая 2025 в 18:13 Размер текста - 17 +

Подельник Эдуарда Аитова пытался оспорить приговор Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший замначальника екатеринбургской исправительной колонии №10 подполковник Эдуард Аитов, осужденный за взятку и превышение должностных полномочий, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к следствию. Как писало URA.RU, Аитов и экс-замруководителя оперативного отдела свердловского ГУФСИН полковник Дмитрий Годов были уволены со службы в 2022 году — еще до возбуждения уголовного дела. Затем на Аитова повесили две уголовки, Годову вменили только получение взятки. Следствие считает, что отставные офицеры заставляли арестантов изготавливать стулья и накидки для сидений для продажи. Деньги Аитов и Годов забирали себе, а зекам-работягам создавали хорошие условия и не привлекали к дисциплинарной ответственности. Кроме того, они, по мнению обвинения, вывозили осужденных из колонии и привлекали к физическому труду на личных садовых участках. Чкаловский райсуд приговорил Аитова к девяти годам в колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей, а Годова — к семи годам в тюрьме и штрафу в 367 тысяч рублей. Также обоих лишили званий. Известно, что Годов не признал вину и подал апелляционную жалобу. 23 мая Свердловский областной суд оставил ее без удовлетворения, сообщили URA.RU в инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замначальника екатеринбургской исправительной колонии №10 подполковник Эдуард Аитов, осужденный за взятку и превышение должностных полномочий, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к следствию. Как писало URA.RU, Аитов и экс-замруководителя оперативного отдела свердловского ГУФСИН полковник Дмитрий Годов были уволены со службы в 2022 году — еще до возбуждения уголовного дела. Затем на Аитова повесили две уголовки, Годову вменили только получение взятки. Следствие считает, что отставные офицеры заставляли арестантов изготавливать стулья и накидки для сидений для продажи. Деньги Аитов и Годов забирали себе, а зекам-работягам создавали хорошие условия и не привлекали к дисциплинарной ответственности. Кроме того, они, по мнению обвинения, вывозили осужденных из колонии и привлекали к физическому труду на личных садовых участках. Чкаловский райсуд приговорил Аитова к девяти годам в колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей, а Годова — к семи годам в тюрьме и штрафу в 367 тысяч рублей. Также обоих лишили званий. Известно, что Годов не признал вину и подал апелляционную жалобу. 23 мая Свердловский областной суд оставил ее без удовлетворения, сообщили URA.RU в инстанции.