23 мая 2025

Отставной свердловский силовик уехал на СВО после сурового приговора

Осужденный подполковник Аитов подписал контракт с Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург , фсин россии, шеврон, федеральная служба исполнения наказаний
Подельник Эдуарда Аитова пытался оспорить приговор Фото:

Бывший замначальника екатеринбургской исправительной колонии №10 подполковник Эдуард Аитов, осужденный за взятку и превышение должностных полномочий, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к следствию.

Как писало URA.RU, Аитов и экс-замруководителя оперативного отдела свердловского ГУФСИН полковник Дмитрий Годов были уволены со службы в 2022 году — еще до возбуждения уголовного дела. Затем на Аитова повесили две уголовки, Годову вменили только получение взятки.

Следствие считает, что отставные офицеры заставляли арестантов изготавливать стулья и накидки для сидений для продажи. Деньги Аитов и Годов забирали себе, а зекам-работягам создавали хорошие условия и не привлекали к дисциплинарной ответственности. Кроме того, они, по мнению обвинения, вывозили осужденных из колонии и привлекали к физическому труду на личных садовых участках.

Чкаловский райсуд приговорил Аитова к девяти годам в колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей, а Годова — к семи годам в тюрьме и штрафу в 367 тысяч рублей. Также обоих лишили званий.

Известно, что Годов не признал вину и подал апелляционную жалобу. 23 мая Свердловский областной суд оставил ее без удовлетворения, сообщили URA.RU в инстанции.

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Бывший замначальника екатеринбургской исправительной колонии №10 подполковник Эдуард Аитов, осужденный за взятку и превышение должностных полномочий, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине. Об этом URA.RU сказал источник, близкий к следствию. Как писало URA.RU, Аитов и экс-замруководителя оперативного отдела свердловского ГУФСИН полковник Дмитрий Годов были уволены со службы в 2022 году — еще до возбуждения уголовного дела. Затем на Аитова повесили две уголовки, Годову вменили только получение взятки. Следствие считает, что отставные офицеры заставляли арестантов изготавливать стулья и накидки для сидений для продажи. Деньги Аитов и Годов забирали себе, а зекам-работягам создавали хорошие условия и не привлекали к дисциплинарной ответственности. Кроме того, они, по мнению обвинения, вывозили осужденных из колонии и привлекали к физическому труду на личных садовых участках. Чкаловский райсуд приговорил Аитова к девяти годам в колонии строгого режима со штрафом в полмиллиона рублей, а Годова — к семи годам в тюрьме и штрафу в 367 тысяч рублей. Также обоих лишили званий. Известно, что Годов не признал вину и подал апелляционную жалобу. 23 мая Свердловский областной суд оставил ее без удовлетворения, сообщили URA.RU в инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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