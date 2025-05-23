Телеведущая Анфиса Чехова впервые публично представила своего нового избранника — продюсера и актера Александра Злотопольского из Екатеринбурга. Пара познакомилась на премии, вместе они уже девять месяцев.
«Мы вместе девять месяцев. Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации „Продюсер года“. И вручила ее мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене», — рассказал Александр Злотопольский изданию StarHit. Мужчина добавил, что инициатором стал он.
Злотопольский родился в Екатеринбурге в 1981 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Сейчас проживает в Москве.
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