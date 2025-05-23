23 мая 2025

Новым избранником Анфисы Чеховой стал продюсер из Екатеринбурга. Видео

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Телеведущая рассказала о своем возлюбленном на мероприятии
Телеведущая рассказала о своем возлюбленном на мероприятии Фото:

Телеведущая Анфиса Чехова впервые публично представила своего нового избранника — продюсера и актера Александра Злотопольского из Екатеринбурга. Пара познакомилась на премии, вместе они уже девять месяцев.

«Мы вместе девять месяцев. Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации „Продюсер года“. И вручила ее мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене», — рассказал Александр Злотопольский изданию StarHit. Мужчина добавил, что инициатором стал он.

Злотопольский родился в Екатеринбурге в 1981 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Сейчас проживает в Москве. 

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Телеведущая Анфиса Чехова впервые публично представила своего нового избранника — продюсера и актера Александра Злотопольского из Екатеринбурга. Пара познакомилась на премии, вместе они уже девять месяцев. «Мы вместе девять месяцев. Мы познакомились на премии. Анфиса вела премию и вручала премию в номинации „Продюсер года“. И вручила ее мне, мне выпала честь получить премию. Мы встретились на сцене», — рассказал Александр Злотопольский изданию StarHit. Мужчина добавил, что инициатором стал он. Злотопольский родился в Екатеринбурге в 1981 году. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Сейчас проживает в Москве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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