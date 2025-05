Дорогущие билеты на шоу Шнурова раскупили в Екатеринбурге: афиша на июнь

На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге остались только билеты за 20 тысяч

24 мая 2025 в 11:19 Размер текста - 17 +

«Ленинград» выступит на «Екатеринбург Арене» Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцы активно покупают дорогие билеты на концерт группы «Ленинград» — сейчас в продаже есть лишь 14 мест за 20 тысяч рублей. Команда даст концерт впервые за шесть лет. Кроме них в уральскую столицу приедут «КняZZ»,«Краски», Slava Skripka с популярной песней про бобра и другие артисты. Кто еще выступит в июне — в обзоре URA.RU. 6 июня: блогер CMH (Crazy Mega Hell) презентует новый альбом и проведет встречу с фанатами. Концерт пройдет в концерт-холле «Свобода» в 19:00, билеты — от 2300 рублей. 16+ 6 июня: Начало лета можно встретить под хиты «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и, конечно, «Старший брат». Группа «Краски» устроит небольшой концерт в ресторане «Максимилианс» в 22:00, билеты — от 1500 рублей. 18+ 7 июня: автор хитов «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» NЮ (Юрий Николаенко) даст концерт на одной из самых крупных площадок Екатеринбурга. Концерт пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 20:00, билеты — от 1500 рублей. 16+ 14 июня: масштабный фестиваль Likee Party Tour с популярными блогерами перенесли с весны на июнь, чтобы все фанаты смогли посетить шоу. На сцену выйдут Марьяна Локель, Вики Шоу, Slava Skripka, Настя Кош, Карина Кагра, Alisatoka, Антон и София Black2White, Мария Титова, Eva Mash, Вова Левченко, Алиса Буслова, Sofi Shine, Елизавета Эль. Фестиваль пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 16:00, билеты — от 1200 рублей. 6+ 14 июня: группа «Ленинград» воглаве ссолистом Сергеем Шнуровым возвращается кгастролям спустя шесть лет и собирается собрать полную «Екатеринбург Арену». Сейчас в наличии есть только 14 самых дорогих билетов за 20 тысяч рублей, бюджетные варианты начинаются от 3500 рублей.18+ 18 июня: резидент Comedy Club на ТНТ Женя Синяков. Юморист представит интернет-расследования и искрометные шутки в ресторане «Максимилианс» в 21:00, билеты — от 1000 рублей. 18+ 20 июня: «Встреча выпускников КВН» по традиции пройдет в Екатеринбурге. Ведущим станет легендарный ведущий Валдис Пельш, а команды-участницы пока держатся в секрете. Мероприятие пройдет в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 19:00, билеты — от 1500 рублей.16+ 21 июня: команда «Стаи» устраивает большой летний фестиваль. Тусовка с хедлайнерами Bushido Zho, Полка, Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets пройдет на летней площадке «Теле-клуба» в 18:00, билеты — от 1799 рублей. 16+ 27 июня: рок-группа «КняZZ» едет в Екатеринбург с программой «Ангел и Демон». На шоу поклонники услышат лучшие песни коллектива и хиты Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут». Шоу начнется в «Екатеринбург-ЭКСПО» в 19:00, билеты стоят от 2700 рублей. 12+ 29 июня: герой рейв-сцены Lida устроит яркое выступление в концерт-холле «Свобода». Шоу начнется в 18:00, билеты стоят от 2000 рублей. 16+ 30 июня: певица DARYANA едет на Урал с большим сольным туром NOT FOR YOU. Одноименный альбом прозвучит со сцены впервые в концерт-холле «Свобода» в 20:00, билеты — от 1500 рублей. 12+

