В Свердловской области пропала 68-летняя женщина чуть меньше недели назад

В поселке Изумруд (Свердловская область) пропала 68-летняя Елена Исаева. Ее местоположение неизвестно с 18 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Исаева (Гаязова, Цыганенко) Елена Хазиповна, 68 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Елены — 162 сантиметра, имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в белую куртку, темно-синие спортивные штаны, синие калоши и бордовую шапку.
Женщина не ориентируется в пространстве. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!