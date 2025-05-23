23 мая 2025

В Свердловской области пропала 68-летняя женщина чуть меньше недели назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина не ориентируется в пространстве (архивное фото)
Женщина не ориентируется в пространстве (архивное фото) Фото:

В поселке Изумруд (Свердловская область) пропала 68-летняя Елена Исаева. Ее местоположение неизвестно с 18 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Исаева (Гаязова, Цыганенко) Елена Хазиповна, 68 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Елены — 162 сантиметра, имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в белую куртку, темно-синие спортивные штаны, синие калоши и бордовую шапку.

Женщина не ориентируется в пространстве. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Изумруд (Свердловская область) пропала 68-летняя Елена Исаева. Ее местоположение неизвестно с 18 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Исаева (Гаязова, Цыганенко) Елена Хазиповна, 68 лет», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Елены — 162 сантиметра, имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи была одета в белую куртку, темно-синие спортивные штаны, синие калоши и бордовую шапку. Женщина не ориентируется в пространстве. Всех, кто видел пропавшую или знает ее местоположение, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...