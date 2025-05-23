23 мая 2025

В Екатеринбурге «девочка» из Telegram заставила школьника украсть почти 400 тысяч из сейфа родителей

В Екатеринбурге 12-летний мальчик перевел мошенникам 380 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники вышли на ребенка с помощью сервиса для знакомств
Мошенники вышли на ребенка с помощью сервиса для знакомств Фото:

В Екатеринбурге 12-летний мальчик стал жертвой интернет-мошенников, которые вынудили его вскрыть сейф с деньгами родителей и перевести 380 тысяч рублей. Перед этим школьник познакомился с «девочкой» с помощью сервиса для знакомств в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«Во время переписки от „девочки“ пришло видеосообщение, на котором был изображен мужчина в военной форме. Затем мальчику пришло текстовое сообщение „Спасибо“, после чего переписка с „девочкой“ и ее аккаунт были удалены», — рассказали в ведомстве. 

После этого ребенку позвонили якобы сотрудники ФСБ и ФНС. По информации полиции, звонившие требовали держать происходящее в тайне и выведать, где у родителей хранятся сбережения, якобы для проверки на «финансирование вражеского государства». В результате мальчик, оставшись дома один, нашел ключи от сейфа, открыл его и по указанию мошенников перевел 380 тысяч рублей через банкомат на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В полиции также отметили, что только за минувшую неделю в Екатеринбурге было зафиксировано заявлений о мошенничестве на сумму свыше 21 миллиона рублей.

Ранее два школьника из Екатеринбурга перевели мошенникам больше 4 миллионов рублей с родительских счетов. Злоумышленники представились завучем их школы и обратились с просьбой сообщить код из SMS якобы для обновления электронных пропусков.

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В Екатеринбурге 12-летний мальчик стал жертвой интернет-мошенников, которые вынудили его вскрыть сейф с деньгами родителей и перевести 380 тысяч рублей. Перед этим школьник познакомился с «девочкой» с помощью сервиса для знакомств в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. «Во время переписки от „девочки“ пришло видеосообщение, на котором был изображен мужчина в военной форме. Затем мальчику пришло текстовое сообщение „Спасибо“, после чего переписка с „девочкой“ и ее аккаунт были удалены», — рассказали в ведомстве.  После этого ребенку позвонили якобы сотрудники ФСБ и ФНС. По информации полиции, звонившие требовали держать происходящее в тайне и выведать, где у родителей хранятся сбережения, якобы для проверки на «финансирование вражеского государства». В результате мальчик, оставшись дома один, нашел ключи от сейфа, открыл его и по указанию мошенников перевел 380 тысяч рублей через банкомат на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В полиции также отметили, что только за минувшую неделю в Екатеринбурге было зафиксировано заявлений о мошенничестве на сумму свыше 21 миллиона рублей. Ранее два школьника из Екатеринбурга перевели мошенникам больше 4 миллионов рублей с родительских счетов. Злоумышленники представились завучем их школы и обратились с просьбой сообщить код из SMS якобы для обновления электронных пропусков.
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