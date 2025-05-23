«Урал» спас ужасный сезон в последнем туре, впереди — две битвы за выход в РПЛ

ФК «Урал» в последнем туре Первой лиги обыграл «СКА-Хабаровск» и ворвался в зону стыковых матчей за право выхода в Российскую премьер-лигу. Матч прошел на «Екатеринбург Арене».
Игра завершилась со счетом 3:1, за «шмелей» забивали Станислав Бессмертный, Мартин Секулич и Максим Воронов. Эта победа, а также поражение ФК «Сочи» — ближайшего конкурента — в игре с «Черноморцем» (1:2) позволили «Уралу» подняться на четвертое место в турнирной таблице.
В стыковых матчах «Урал» сыграет с клубом, занявшим 13 место в РПЛ. Соперник станет понятен уже через несколько часов.
«Урал» вылетел из РПЛ в 2024-м по итогам таких же стыков. Клуб из Екатеринбурга в двухматчевом противостоянии уступил тольяттинскому «Акрону».
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