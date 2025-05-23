Власти Екатеринбурга зачистят привокзальную территорию от киосков, несмотря на жалобу их владельца врио губернатора Денису Паслеру и мэру Алексею Орлову. Как объяснили URA.RU в горадминистрации, торговые точки работали с нарушением правил.
Как сообщало агентство, владелец ларьков Дмитрий Семенов (ООО «Авк-94»), секретарь первичного отделения «Единой России» из Орджоникидзевского района, публично пожаловался Паслеру, что администрация ущемляет торговцев и, в частности, его. Мужчина попросил сохранить его киоски, установленные перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, хотя бы еще на пару лет — чтобы расплатиться по кредитам. Орлов гарантировал, что на совещании 21 мая обязательно обсудит вопрос с подчиненными.
Выяснилось, что пять объектов на ул. Челюскинцев, 19 и 27 администрация исключила из схемы размещения киосков с 1 мая. «Это решение устояло, киоски размещены на инженерных сетях», — сказали корреспонденту в мэрии, отметив, что у владельца есть время на добровольный демонтаж.
В 2025-м чиновники планируют исключить из схемы размещения киосков в общей сложности 1,4 тысячи мест (по состоянию на начало года их было 1,7 тысячи). В феврале дума с подачи администрации сократила срок добровольного выноса торговых точек, признанных чиновниками незаконными. Если раньше у коммерсантов было до пяти дней, сейчас это от суток до трех часов в зависимости от типа конструкции.
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