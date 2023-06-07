Избитый подростками тюменский блогер сам стал обвиняемым

Блогера Вадима Калину из Тобольска (Тюменская область) обвинили в том, что он спровоцировал драку и напал на одного из местных подростков. Об этом URA.RU сообщил сам активист. При этом, ранее Калина пожаловался в полицию на то, что он был избит этими подростками, но заявление у него не приняли.
«Меня обвинили в том, что я совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои. А именно, совершил иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ», — пояснил Калина в разговоре с URA.RU.
Он добавил, что силовики обвинили его в том, что он сам спровоцировал конфликт с подростками возле остановочного комплекса «Академический». Одного из них Калина якобы сильно схватил за куртку, причинив пострадавшему физическую боль.
В пресс-службу УМВД по г. Тобольску направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что тобольский блогер Вадим Калина пожаловался в полицию на то, что его избили подростки. Но ему было отказано в возбуждении уголовного дела.
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