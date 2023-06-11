Жителям ЯНАО рассказали о ситуации с пожарами в регионе

Площадь горения составляет 101 гектар
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Красноселькупском районе (ЯНАО) на данный момент действуют три лесных пожара на площади 101 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управление МЧС региона.
«В Ямало-Ненецком автономном округе действуют три природных пожара в Красноселькупском районе. Площадь горения составляет 101 гектар, два очага были локализованы на площади 41 гектар», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горел в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров.
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