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09 июня 2023

Жителям ЯНАО рассказали о ситуации с пожарами в регионе

На Ямале горят три участка леса площадью в 101 гектар
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь горения составляет 101 гектар Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В Красноселькупском районе (ЯНАО) на данный момент действуют три лесных пожара на площади 101 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управление МЧС региона.

«В Ямало-Ненецком автономном округе действуют три природных пожара в Красноселькупском районе. Площадь горения составляет 101 гектар, два очага были локализованы на площади 41 гектар», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горел в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров.

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В Красноселькупском районе (ЯНАО) на данный момент действуют три лесных пожара на площади 101 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управление МЧС региона. «В Ямало-Ненецком автономном округе действуют три природных пожара в Красноселькупском районе. Площадь горения составляет 101 гектар, два очага были локализованы на площади 41 гектар», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горел в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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