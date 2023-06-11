Жителям ЯНАО рассказали о ситуации с пожарами в регионе

На Ямале горят три участка леса площадью в 101 гектар

12 июня 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Площадь горения составляет 101 гектар Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Красноселькупском районе (ЯНАО) на данный момент действуют три лесных пожара на площади 101 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управление МЧС региона. «В Ямало-Ненецком автономном округе действуют три природных пожара в Красноселькупском районе. Площадь горения составляет 101 гектар, два очага были локализованы на площади 41 гектар», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горел в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров.

В Красноселькупском районе (ЯНАО) на данный момент действуют три лесных пожара на площади 101 гектар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управление МЧС региона. «В Ямало-Ненецком автономном округе действуют три природных пожара в Красноселькупском районе. Площадь горения составляет 101 гектар, два очага были локализованы на площади 41 гектар», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что площадь лесных пожаров в ЯНАО уменьшилась в 17 раз. По состоянию на 11 часов 8 июня лес горел в Красноселькупском районе на территории 10 гектаров.