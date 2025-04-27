Западные политики годами вводили граждан в заблуждение, преувеличивая «российскую угрозу» и скрывая истинные причины украинского конфликта. Такое мнение выразил британский журналист Питер Хитченс. По его словам, именно действия Запада, в частности расширение НАТО на восток, стали причиной эскалации ситуации.
«Война, говорят они (представители западного руководства), не была спровоцирована. Редко в истории война была более спровоцирована... Если бы вы не хотели драки, вы бы отступили. Но мы не отступили», — пишет Хитченс в авторской колонке для Daily Mail. Он также выразил уверенность, что в стране никто не знает правду об Украине. С тех пор, как людям лгали о вторжении в Ирак и вымышленном «оружии массового поражения», ситуация не изменилась.
Помимо этого, журналист подчеркнул, что на Западе не было открытых дискуссий о причинах и целях участия в украинском конфликте. По его мнению, люди не получили честных объяснений, почему Великобритания оказалась вовлечена в эту войну и зачем используется риторика о «демократии», свободе и вымышленной угрозе со стороны России. Хитченс отметил, что утверждение, что конфликт не был спровоцирован, является одной из многих лжи, с которыми сталкиваются граждане Украины.
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