Daily Mail: российская угроза выдумана, в украинском конфликте виноват Запад

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Хитченс заявил, что попытка расширения НАТО на восток стала огромной провокацией для начала конфликта на Украине
Хитченс заявил, что попытка расширения НАТО на восток стала огромной провокацией для начала конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные политики годами вводили граждан в заблуждение, преувеличивая «российскую угрозу» и скрывая истинные причины украинского конфликта. Такое мнение выразил британский журналист Питер Хитченс. По его словам, именно действия Запада, в частности расширение НАТО на восток, стали причиной эскалации ситуации.

«Война, говорят они (представители западного руководства), не была спровоцирована. Редко в истории война была более спровоцирована... Если бы вы не хотели драки, вы бы отступили. Но мы не отступили», — пишет Хитченс в авторской колонке для Daily Mail. Он также выразил уверенность, что в стране никто не знает правду об Украине. С тех пор, как людям лгали о вторжении в Ирак и вымышленном «оружии массового поражения», ситуация не изменилась.

Помимо этого, журналист подчеркнул, что на Западе не было открытых дискуссий о причинах и целях участия в украинском конфликте. По его мнению, люди не получили честных объяснений, почему Великобритания оказалась вовлечена в эту войну и зачем используется риторика о «демократии», свободе и вымышленной угрозе со стороны России. Хитченс отметил, что утверждение, что конфликт не был спровоцирован, является одной из многих лжи, с которыми сталкиваются граждане Украины.

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Западные политики годами вводили граждан в заблуждение, преувеличивая «российскую угрозу» и скрывая истинные причины украинского конфликта. Такое мнение выразил британский журналист Питер Хитченс. По его словам, именно действия Запада, в частности расширение НАТО на восток, стали причиной эскалации ситуации. «Война, говорят они (представители западного руководства), не была спровоцирована. Редко в истории война была более спровоцирована... Если бы вы не хотели драки, вы бы отступили. Но мы не отступили», — пишет Хитченс в авторской колонке для Daily Mail. Он также выразил уверенность, что в стране никто не знает правду об Украине. С тех пор, как людям лгали о вторжении в Ирак и вымышленном «оружии массового поражения», ситуация не изменилась. Помимо этого, журналист подчеркнул, что на Западе не было открытых дискуссий о причинах и целях участия в украинском конфликте. По его мнению, люди не получили честных объяснений, почему Великобритания оказалась вовлечена в эту войну и зачем используется риторика о «демократии», свободе и вымышленной угрозе со стороны России. Хитченс отметил, что утверждение, что конфликт не был спровоцирован, является одной из многих лжи, с которыми сталкиваются граждане Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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