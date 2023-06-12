Мюзикл является лауреатом премии «Золотая Маска» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский Большой драматический театр покажет мюзикл «Семейка Аддамс». Показы состоятся 15 июня, 11 и 30 июля. Информация об этом опубликована на сайте театра.

«Тюменский Большой драматический театр по специальному соглашению с лондонской компанией Theatrical Rights Worldwide представляет всероссийскую премьеру мюзикла „Семейка Аддамс“. Ближайшие даты показа: 15 июня, 11 и 30 июля», — говорится в афише.

Представление будет показано в 23 музыкальных номерах с живым вокалом и оригинальной хореографией. Оно расскажет историю любви и дружбы семьи Аддамс. Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом. Стоимость билетов варьируется от 400 до 3000 рублей.

Мюзикл является лауреатом премии «Золотая Маска», четырехкратным лауреатом национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». А также он вошел в шорт-лист премии «Звезда театрала — 2022» в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

Ранее сообщалось, что в Сургуте раскупили за неделю все билеты на спектакли «Тартюф» и «Ханума» тюменского Большого драматического театра. Артисты посетили ХМАО в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество».

Фото: «Тюменский большой драматический театр»

Фото: «Тюменский большой драматический театр»