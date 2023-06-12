В Тюмени обокрали пункт выдачи заказов Wildberries

В Тюмени сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries украла товар на крупную сумму

Девушка решила присвоить себе украшения, сапоги и одежду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени из пункта выдачи заказов Wildberries украли товары, которые не стали выкупать клиенты. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. В УМВД региона информацию подтвердили, однако не стали раскрывать название компании.

«Сотрудница пункта выдачи Wildberries вынесла с работы товары, которые решили вернуть, так как они клиенту не подошли. Молодая девчонка думала, получится всех обмануть», — рассказал источник URA.RU.

В УМВД по Тюменской области подтвердили факт кражи, однако не стали называть компанию, пострадавшую от действий тюменки. Адрес ПВЗ силовики также не раскрыли.

«Специалист пункта выдачи заказов, находившаяся на испытательном сроке, совершила противоправные действия. Девушка не вернула поставщику заказ, от которого ранее отказался покупатель. Злоумышленница забрала себе товары на сумму около 17 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Добычей 19-летней тюменки стали украшения, сапоги и предметы одежды. Девушке грозит наказание до двух лет лишения свободы.