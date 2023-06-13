В Тюмени назвали сферы, в которых чаще всего калечатся работники

В Тюменской области производственные травмы за год получили 230 человек, погибли 13

За год 230 тюменцев получили производственные травмы, а 13 после ЧП на работе не выжили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самой опасной сферой в Тюменской области по числу пострадавших сотрудников оказалась «Транспортировка и хранение»: за 2022 год несчастные случаи произошли с 60 жителями региона, которые трудились в этом направлении. Об этом сообщает Тюменьстат. В целом же за прошлый год на предприятиях региона травмировались 230 сотрудников, 13 погибли.

«Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве в организациях обследуемых видов экономической деятельности в Тюменской области. 2022 год — 230 человек, в том числе „Транспортировка и хранение“ — 60 человек», — говорится в отчете Тюменьстата.

Второе место по травматизму заняли обрабатывающие производства — 45 пострадавших. Третья позиция у деятельности в области здравоохранения и социальных услуг — 38 сотрудников получили травмы.

В целом за 2022 год полученные на производстве увечья закончились смертельным исходом для 13 жителей Тюменской области. В 2021 году погибших было столько же.