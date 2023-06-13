13 июня 2023

Жителей Курганской области предупредили о летних заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В Курганской области вновь ожидаются заморозки Фото:

В Курганской области в ближайшие дни температура ночью составит 2 градуса Цельсия. О летних заморозках сообщается в официальной группе администрации Далматовского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Курганский гидрометцентр прогнозирует ночью 15 июня местами по области заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами 0, -2 градуса Цельсия. Снижение температуры может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур», — указано в опубликованном сообщении. Жителям и руководителям сельхозпредприятий рекомендуют принять необходимые меры.

При этом в прогнозе на сайте курганского ЦГМС заморозки не указаны. По данным синоптиков, ночью 15 июня температура воздуха может снизиться до +4 градусов.

Ранее URA.RU писало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал курганцев о заморозках в ночь на 13 и 14 июня. Подобная температура прогнозировалась в ночь с 11 на 12 июня.

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В Курганской области в ближайшие дни температура ночью составит 2 градуса Цельсия. О летних заморозках сообщается в официальной группе администрации Далматовского округа в соцсети «ВКонтакте». «Курганский гидрометцентр прогнозирует ночью 15 июня местами по области заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами 0, -2 градуса Цельсия. Снижение температуры может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур», — указано в опубликованном сообщении. Жителям и руководителям сельхозпредприятий рекомендуют принять необходимые меры. При этом в прогнозе на сайте курганского ЦГМС заморозки не указаны. По данным синоптиков, ночью 15 июня температура воздуха может снизиться до +4 градусов. Ранее URA.RU писало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал курганцев о заморозках в ночь на 13 и 14 июня. Подобная температура прогнозировалась в ночь с 11 на 12 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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