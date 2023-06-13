Жителей Курганской области предупредили о летних заморозках

В Курганской области вновь ожидаются заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области в ближайшие дни температура ночью составит 2 градуса Цельсия. О летних заморозках сообщается в официальной группе администрации Далматовского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Курганский гидрометцентр прогнозирует ночью 15 июня местами по области заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами 0, -2 градуса Цельсия. Снижение температуры может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур», — указано в опубликованном сообщении. Жителям и руководителям сельхозпредприятий рекомендуют принять необходимые меры.

При этом в прогнозе на сайте курганского ЦГМС заморозки не указаны. По данным синоптиков, ночью 15 июня температура воздуха может снизиться до +4 градусов.

Ранее URA.RU писало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал курганцев о заморозках в ночь на 13 и 14 июня. Подобная температура прогнозировалась в ночь с 11 на 12 июня.