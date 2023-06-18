Алена Водонаева попала в скандал из-за поста о приюте для животных Фото: Штерн Эдуард © URA.RU

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера Андрея Петрова. Решение обратиться в силовые структуры обосновано конфликтом, в котором Петров обвинил тюменку в рекламе ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно из социальных сетей.

«Петров заявил, что ее [Водонаевой] пост является «рекламой организации ЧВК «Вагнер» и что его рекламному менеджеру тоже пришло подобное предложение. Сама Алена пояснила, что это была лишь обычная съемка, а подпись к фото была придумана в момент публикации шутки ради. В итоге Водонаева написала заявление в полицию на Андрея Петрова», — сообщает telegram-канал Baza.

Конфликт начался с рекламной публикации тюменки в своих соцсетях. Девушка выложила фотографию, которую подписала фразой: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК Вагнер». Однако позже она уточнила, что пост был лишь съемкой для популяризации приюта «Котодетки». «Опубликовала я туда вот это, с подписью про ЧВК Вагнер, так как часто и пишу о них, и шучу о них», — пояснила Водонаева в своем telegram-канале.

При этом Петров утверждает, что пост был заказан компанией Евгения Пригожина. В доказательства он приводит то, что его менеджеру также приходили предложения о подобной рекламе и в качестве примера ему показывали кейс Водонаевой.

Фото: соцсети Алены Водонаевой