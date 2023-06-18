18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Алена Водонаева написала заявление на Андрея Петрова из-за скандала с ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Водонаева на презентации ЛЭтуаль. Тюмень, водонаева алена
Алена Водонаева попала в скандал из-за поста о приюте для животных Фото:

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера Андрея Петрова. Решение обратиться в силовые структуры обосновано конфликтом, в котором Петров обвинил тюменку в рекламе ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно из социальных сетей.

«Петров заявил, что ее [Водонаевой] пост является «рекламой организации ЧВК «Вагнер» и что его рекламному менеджеру тоже пришло подобное предложение. Сама Алена пояснила, что это была лишь обычная съемка, а подпись к фото была придумана в момент публикации шутки ради. В итоге Водонаева написала заявление в полицию на Андрея Петрова», — сообщает telegram-канал Baza.

Конфликт начался с рекламной публикации тюменки в своих соцсетях. Девушка выложила фотографию, которую подписала фразой: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК Вагнер». Однако позже она уточнила, что пост был лишь съемкой для популяризации приюта «Котодетки». «Опубликовала я туда вот это, с подписью про ЧВК Вагнер, так как часто и пишу о них, и шучу о них», — пояснила Водонаева в своем telegram-канале.

При этом Петров утверждает, что пост был заказан компанией Евгения Пригожина. В доказательства он приводит то, что его менеджеру также приходили предложения о подобной рекламе и в качестве примера ему показывали кейс Водонаевой.

Фото:
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Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера Андрея Петрова. Решение обратиться в силовые структуры обосновано конфликтом, в котором Петров обвинил тюменку в рекламе ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно из социальных сетей. «Петров заявил, что ее [Водонаевой] пост является «рекламой организации ЧВК «Вагнер» и что его рекламному менеджеру тоже пришло подобное предложение. Сама Алена пояснила, что это была лишь обычная съемка, а подпись к фото была придумана в момент публикации шутки ради. В итоге Водонаева написала заявление в полицию на Андрея Петрова», — сообщает telegram-канал Baza. Конфликт начался с рекламной публикации тюменки в своих соцсетях. Девушка выложила фотографию, которую подписала фразой: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК Вагнер». Однако позже она уточнила, что пост был лишь съемкой для популяризации приюта «Котодетки». «Опубликовала я туда вот это, с подписью про ЧВК Вагнер, так как часто и пишу о них, и шучу о них», — пояснила Водонаева в своем telegram-канале. При этом Петров утверждает, что пост был заказан компанией Евгения Пригожина. В доказательства он приводит то, что его менеджеру также приходили предложения о подобной рекламе и в качестве примера ему показывали кейс Водонаевой.
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