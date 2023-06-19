Тюменские предприниматели не торопятся выполнять поручение Путина

Бизнесмены Тюменской области откладывают внедрение искусственного интеллекта из-за импортозамещения

20 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Предприниматели не обращаются в департамент инвестиционной политики Тюменской области за поддержкой на внедрение ИИ Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменские производители и малый бизнес откладывает выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по внедрению искусственного интеллекта. Главное причиной задержки считают стоящие перед бизнесом задачи по импортозамещению, рассказал URA.RU тюменский производитель метизов. «Мы пока не можем себе позволить проводить полное переоборудование производства, проводить внедрение искусственного интеллекта. Большое количество средств сейчас уходит на импортозамещение — замена оборудования, поиск поставщиков, новых контрагентов, новой логистики, это все требует немалых денег. Если внедрять искусственный интеллект, придется полностью производство перестраивать, фактически с нуля все начинать», — пояснил собеседник URA.RU. По его словам, ИИ потенциально может увеличить рентабельность бизнеса, но перед этим придется остановить производство. В пресс-службе департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области URA.RU рассказали, что к ним за поддержкой для приобретения комплексов ИИ не обращались. «О покупке и внедрении нам никто не отчитывается, бизнес не нагружают лишней статистикой», — добавили в ведомстве в ответ на запрос агентства. URA.RU направило запрос в департамент информатизации Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Задачи импортозамещения появились перед тюменским бизнесом из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации РФ в Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские производители и малый бизнес откладывает выполнение поручения президента РФ Владимира Путина по внедрению искусственного интеллекта. Главное причиной задержки считают стоящие перед бизнесом задачи по импортозамещению, рассказал URA.RU тюменский производитель метизов. «Мы пока не можем себе позволить проводить полное переоборудование производства, проводить внедрение искусственного интеллекта. Большое количество средств сейчас уходит на импортозамещение — замена оборудования, поиск поставщиков, новых контрагентов, новой логистики, это все требует немалых денег. Если внедрять искусственный интеллект, придется полностью производство перестраивать, фактически с нуля все начинать», — пояснил собеседник URA.RU. По его словам, ИИ потенциально может увеличить рентабельность бизнеса, но перед этим придется остановить производство. В пресс-службе департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области URA.RU рассказали, что к ним за поддержкой для приобретения комплексов ИИ не обращались. «О покупке и внедрении нам никто не отчитывается, бизнес не нагружают лишней статистикой», — добавили в ведомстве в ответ на запрос агентства. URA.RU направило запрос в департамент информатизации Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается. Задачи импортозамещения появились перед тюменским бизнесом из-за санкций, введенных США и странами ЕЭС в ответ на начало спецоперации РФ в Украине.