В Тобольске на вечер памяти Юрия Шатунова пригласят друзей певца

В Тобольске и сейчас много поклонников Шатунова, рассказали в фан-клубе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске 23 июня пройдет вечер памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Анонс мероприятия разместила местная фанатская группа в социальных сетях. На мероприятие также приедут люди, которые знали певца.

«Приглашаем вас на вечер памяти прекрасного, поистине народного артиста России Юрия Шатунова! Вечер будет проходить так, чтобы вы могли ощутить ту обстановку, которую испытывали зрители, приходя на его концерт. А также будет еще один сюрприз для вас», — сообщается в фан-группе певца в соцсети «ВКонтакте». Само мероприятие начнется на Базарной площади в 19:30.

По их словам, жители Тобольска особенно хорошо относились к Шатунову и в городе до сих пор много его поклонников. «Большая поддержка идет и от администрации нашего города, и от главы города, который был лично знаком с Юрой», — рассказали в фан-клубе.

Организаторы также рассказали корреспонденту URA.RU, в чем будет заключаться сюрприз. «В вечере памяти примут участие люди, которые были знакомы с Юрой и находились рядом с ним», — пояснили там, однако конкретный список лиц оставили в секрете.

Солист группы «Ласковый май» скончался 23 июля 2022 года в возрасте 48 лет. Ранее URA.RU сообщало, что десятки тоболяков тогда собрались вместе, чтобы почтить память артиста и вспомнить его музыку.