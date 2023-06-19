19 июня 2023

Из-за запрета властей и плохой погоды доходы тюменских бизнесменов упали на 90%

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На загородных площадках убраны мангалы и введен запрет на разведение огня Фото:

Доходы тюменских владельцев баз отдыха упали на 90% из-за запрета властей на разжигание огня и плохой погоды. Об этом рассказали сотрудники сразу нескольких загородных клубов. По их словам, в этом году ситуация хуже, чем в пандемию.

«Из-за введения ЧС до 24 июня и плохой погоды посещаемость базы упала процентов на 90. Туристы приезжают на базу уже с готовой продукцией, но отказов много было. Холодная погода тоже сказалась на этом, купаться нельзя. По сравнению с прошлым годом количество туристов ощутимо упало. Сейчас стараемся делать небольшие скидки для отдыхающих», — рассказала сотрудница эко-парка «Боровое».

Ситуацию с падением спроса подтвердили и сотрудники другой тюменской базы отдыха. «Дела обстоят не очень хорошо. Сейчас гораздо хуже, чем в те два года, когда была пандемия. Никаких мер по привлечению отдыхающих не предпринимаем. Ждем у моря погоды», — рассказала сотрудница базы отдыха «Солнечный остров».

В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Постановление касается и разведения огня на базах отдыха.

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Доходы тюменских владельцев баз отдыха упали на 90% из-за запрета властей на разжигание огня и плохой погоды. Об этом рассказали сотрудники сразу нескольких загородных клубов. По их словам, в этом году ситуация хуже, чем в пандемию. «Из-за введения ЧС до 24 июня и плохой погоды посещаемость базы упала процентов на 90. Туристы приезжают на базу уже с готовой продукцией, но отказов много было. Холодная погода тоже сказалась на этом, купаться нельзя. По сравнению с прошлым годом количество туристов ощутимо упало. Сейчас стараемся делать небольшие скидки для отдыхающих», — рассказала сотрудница эко-парка «Боровое». Ситуацию с падением спроса подтвердили и сотрудники другой тюменской базы отдыха. «Дела обстоят не очень хорошо. Сейчас гораздо хуже, чем в те два года, когда была пандемия. Никаких мер по привлечению отдыхающих не предпринимаем. Ждем у моря погоды», — рассказала сотрудница базы отдыха «Солнечный остров». В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Постановление касается и разведения огня на базах отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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