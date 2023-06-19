Из-за запрета властей и плохой погоды доходы тюменских бизнесменов упали на 90%

20 июня 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

На загородных площадках убраны мангалы и введен запрет на разведение огня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доходы тюменских владельцев баз отдыха упали на 90% из-за запрета властей на разжигание огня и плохой погоды. Об этом рассказали сотрудники сразу нескольких загородных клубов. По их словам, в этом году ситуация хуже, чем в пандемию. «Из-за введения ЧС до 24 июня и плохой погоды посещаемость базы упала процентов на 90. Туристы приезжают на базу уже с готовой продукцией, но отказов много было. Холодная погода тоже сказалась на этом, купаться нельзя. По сравнению с прошлым годом количество туристов ощутимо упало. Сейчас стараемся делать небольшие скидки для отдыхающих», — рассказала сотрудница эко-парка «Боровое». Ситуацию с падением спроса подтвердили и сотрудники другой тюменской базы отдыха. «Дела обстоят не очень хорошо. Сейчас гораздо хуже, чем в те два года, когда была пандемия. Никаких мер по привлечению отдыхающих не предпринимаем. Ждем у моря погоды», — рассказала сотрудница базы отдыха «Солнечный остров». В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Постановление касается и разведения огня на базах отдыха.

Доходы тюменских владельцев баз отдыха упали на 90% из-за запрета властей на разжигание огня и плохой погоды. Об этом рассказали сотрудники сразу нескольких загородных клубов. По их словам, в этом году ситуация хуже, чем в пандемию. «Из-за введения ЧС до 24 июня и плохой погоды посещаемость базы упала процентов на 90. Туристы приезжают на базу уже с готовой продукцией, но отказов много было. Холодная погода тоже сказалась на этом, купаться нельзя. По сравнению с прошлым годом количество туристов ощутимо упало. Сейчас стараемся делать небольшие скидки для отдыхающих», — рассказала сотрудница эко-парка «Боровое». Ситуацию с падением спроса подтвердили и сотрудники другой тюменской базы отдыха. «Дела обстоят не очень хорошо. Сейчас гораздо хуже, чем в те два года, когда была пандемия. Никаких мер по привлечению отдыхающих не предпринимаем. Ждем у моря погоды», — рассказала сотрудница базы отдыха «Солнечный остров». В Тюменской области с 7 мая 2023 года действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также запускать фейерверки. Постановление касается и разведения огня на базах отдыха.