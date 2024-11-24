В Госдуме рассказали, когда маткапитал вырастет до миллиона рублей

В Госдуме объявили о предстоящем увеличении материнского капитала до миллиона рублей. Размер выплаты на второго ребенка достигнет этой отметки уже через три года, если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Прежде всего отмечу, что материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трехлетним бюджетом. Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции», — заявила Бессараб в интервью «Парламентской газете».
Уточняется, что с 1 февраля 2025 года выплаты также возрастут для всех получателей. Например, материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году размер материнского капитала в России будет проиндексирован на 7,3%. Также, если после получения выплат на первого ребенка в семье родится второй ребенок, родители смогут рассчитывать на доплату в размере 217 000 рублей.
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