Курганских плотников зовут строить крыши в Екатеринбурге за 190 тысяч рублей

Плотников из Курганской области набирают для работы на объектах в Екатеринбурге. На строительстве кровли вахтовым методом обещают платить до 190 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Кровельные работы в Екатеринбурге для плотников и строителей из Курганской области. Зарплата от 70 до 190 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении на сайте «Avito. Работа».
Уточняется, что работать строителям придется на открытом воздухе. Сотрудников обещают обеспечить спецодеждой.
Ранее курганцев приглашали работать штамповщиками металла вахтовым методом. Им также обещали платить до 190 тысяч рублей.
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