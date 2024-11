Эмир Кустурица отмечает 70 лет: съемки в России, встреча с Путиным и слухи о романе с Дапкунайте

Сербскому режиссеру Эмиру Кустурице 24 ноября исполняется 70 лет

Эмир Кустурица планирует снять три фильма в России Известном сербскому режиссеру, актеру и музыканту Эмиру Кустурице 24 ноября исполняется 70 лет. С юбилеем его уже поздравил президент России Владимир Путин, отметив его особый вклад в культуру. За свою карьеру Кустурица успел поработать в Голливуде, получить номинацию на «Оскар» и стать легендой в мире кино. Весной этого года Кустурица объявил о планах снять в России экранизацию книги «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Что известно о жизни великого сербского режиссера — в материале URA.RU. Детство и образование Помимо кино Кустурица еще со времен учебы в Академии увлекается музыкой Эмир Кустурица родился 24 ноября 1954 года в Сараево, где его отец работал в министерстве информации. С детства он увлекался кино и музыкой, поэтому уже в 18 лет Кустурица уехал в Прагу учиться в Академии исполнительских искусств, где снял свои первые короткометражки и дипломный фильм «Герника», удостоенный награды на фестивале в Карловых Варах. После учебы Кустурица вернулся на Родину, где работал на телевидении и играл в рок-группе The No Smoking Orchestra. Начало карьеры в кино Фильм о распаде Югославии принес Кустурице «Золотую пальмовую ветвь» Международное признание Кустурице принес его первый полнометражный фильм «Помнишь ли ты Долли Белл?», вышедший на экраны в 1981 году. Следующий фильм «Папа в командировке» (1985), выпущенный спустя четыре года, рассказал о послевоенной Югославии глазами ребенка и принес режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» и номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Тогда американский режиссер Милош Форман назвал Кустурицу главной надеждой европейского кино. Звание лучшего режиссёра Кустурица получил в Каннах за фильм «Время цыган» (1988). Работа в Голливуде Работа в Голливуде для Кустурице закончилась после фильма с Джонни Деппом Форман пригласил Кустурицу преподавать в Колумбийском университете, где он познакомился с актером Дэвидом Аткинсом, который еще на тот момент был студентом. Вместе они разработали сценарий для фильма «Аризонская мечта», в котором главные роли сыграли американский актер Джонни Депп и актриса Фэй Данауэй. Картина не получила высоких оценок, несмотря на то, что была удостоена «Серебряного медведя». Это была первая и последняя работа Кустурицы в Голливуде, после чего он заявил о нежелании продолжать сотрудничество с этой индустрией. Распад Югославии После распада Югославии Кустурица на несколько лет ушел в музыку В 1992 году жизнь режиссера была омрачена трагическими событиями: начался распад Югославии, война в Боснии, в результате которой его дом был полностью разрушен. В этом же году умер его отец, и семья перебралась в Черногорию. Кустурица вернулся в Югославию, чтобы работать над фильмом «Андерграунд», который получил «Золотую пальмовую ветвь». Однако реакция критики была неоднозначной, и режиссер даже заявил о намерении покинуть кинематограф. Однако его последней надеждой на успех стала комедия «Черная кошка, белый кот», которая полюбилась многим на Венецианском кинофестивале и принесла ему «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу. После этого фильма Кустурица на долгое время ушел в музыку с группой The No Smoking Orchestra. Известные фильмы Кустурица планирует снять экранизации книг Достоевского, Гоголя и Толстого Вернулся в кино он в середине 2000-х с фильмом «Жизнь как чудо», рассказывающим об инженере, который покинул Белград, чтобы построить железную дорогу между Сербией и Боснией. Для съемок была возведена этнодеревня Дрвенград, ставшая туристическим центром и местом проведения фестиваля «Кустендорф». В 2007 году Кустурица представил фильм «Завет» на Каннском фестивале, но приз не получил. В следующем году вышел документальный фильм о Диего Марадоне. Всего у Кустурицы более 20 фильмов, включая «Разговоры с богами» (2014) и «По млечному пути» (2016). Недавно режиссер объявил о планах экранизировать повесть Чингиза Айтматова и создать «русский триптих» по произведениям Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. Также сейчас он работает над фильмом по роману Евгения Водолазкина «Лавр». Съемки в России Съемки по роману Достоевского начнутся в 2025 году На своем 70-летии Эмир Кустурица объявил о планах поехать в Россию в 2025 году для съемок фильма «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Так он стремится укрепить связи между русской и сербской культурами. «Мы должны работать над тем, чтобы наши культуры оставались живыми. Достоевский предвидел многие события современности и подчеркивал важность объединения,» — отметил Кустурица. Его заявление прозвучало на международном фестивале документальных фильмов «RT-ДОК: Время наших героев», проходящем в Дрвенграде. Кустурица часто посещает Россию и участвует в концертах, включая исполнение саундтреков из своих фильмов. Встреча с Путиным Путин поздравил Кустурицу с юбилеем В апреле 2024 года состоялась встреча Кустурицы с Владимиром Путиным. В рамках этой беседы режиссер выразил желание завершить свою кинематографическую карьеру, создав фильмы по произведениям Гоголя, Достоевского и Толстого. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что говорить о завершении карьеры еще рано. Он также высоко оценил достижения и талант Кустурицы, отметив его способность глубоко понимать суть тем, которые ложатся в основу его фильмов. Музыка и книги Кустурица в 90-х состоял в рок-группе В 90-х Кустурица стал участником панк-рок-группы Zabranjeno pu?enje, которая просуществовала недолго. В 2000-х группа возродилась под именем The No Smoking Orchestra, где он выступает как вокалист. В 2016 году концерт группы в Париже начался с гимна России, что вызвало особое внимание со стороны российского руководства и привело к награждению Кустурицы орденом Дружбы. Помимо музыкальной карьеры, он также является автором несколько книг. Так, в 2012 году он выпустил автобиографию, а в 2015 — сборник рассказов «Сто бед», который произвел фурор в Европе. Личная жизнь Кустурица 30 лет находится в браке с Майей Личная жизнь Эмира Кустурицы сложилась успешно: он более 30 лет находится в браке с Майей Кустурицей. Ему также приписывали роман с российской актрисой Ингеборгой Дапкунайте, однако информация вскоре была опровергнута. Вместе с Майей он основал кинокомпанию Rasta Films. У пары двое детей: сын Стрибор, ударник в группе The No Smoking Orchestra, и дочь Дуня. В 2005 году Кустурица принял православие и был крещён под именем Неманя. Он построил храм Саввы Сербского и туристический центр Дрвенград, открывший свои двери с премьерой его фильма «Жизнь как чудо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

