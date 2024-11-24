24 ноября 2024

Минздрав признали виновным в попытке нелегально выпустить антибиотик из Индии

© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав зарегистрировал препарат по подложным документам
Минздрав зарегистрировал препарат по подложным документам Фото:

Министерство здравоохранения России признано виновным в попытке выпуска на препарата по поддельным документам. Арбитражный апелляционный суд Москвы вынес решение о необходимости отмены государственной регистрации антибиотика «Биапенем». Действующее вещество лекарства произвела и запатентовала компания из Индии.

«Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в ноябре признал Минздрав виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок. Минздрав зарегистрировал препарат по подложным документам, тем самым нарушив патентные права», — сообщают «Известия».

Министерство здравоохранения обязали отменить государственную регистрацию препарата и исключить его из государственного реестра лекарственных средств. Суд также постановил взыскать с Минздрава в пользу «Копран Ризерч Лабораториз Лимитед» расходы по уплате госпошлины. Постановление вступает в законную силу с 7 ноября. Минздрав еще не объявил, будет ли он обжаловать данное решение

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Министерство здравоохранения России признано виновным в попытке выпуска на препарата по поддельным документам. Арбитражный апелляционный суд Москвы вынес решение о необходимости отмены государственной регистрации антибиотика «Биапенем». Действующее вещество лекарства произвела и запатентовала компания из Индии. «Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в ноябре признал Минздрав виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок. Минздрав зарегистрировал препарат по подложным документам, тем самым нарушив патентные права», — сообщают «Известия». Министерство здравоохранения обязали отменить государственную регистрацию препарата и исключить его из государственного реестра лекарственных средств. Суд также постановил взыскать с Минздрава в пользу «Копран Ризерч Лабораториз Лимитед» расходы по уплате госпошлины. Постановление вступает в законную силу с 7 ноября. Минздрав еще не объявил, будет ли он обжаловать данное решение
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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