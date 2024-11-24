Минздрав признали виновным в попытке нелегально выпустить антибиотик из Индии

Министерство здравоохранения России признано виновным в попытке выпуска на препарата по поддельным документам. Арбитражный апелляционный суд Москвы вынес решение о необходимости отмены государственной регистрации антибиотика «Биапенем». Действующее вещество лекарства произвела и запатентовала компания из Индии.
«Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы в ноябре признал Минздрав виновным в попытке вывода индийского антибиотика на российский рынок. Минздрав зарегистрировал препарат по подложным документам, тем самым нарушив патентные права», — сообщают «Известия».
Министерство здравоохранения обязали отменить государственную регистрацию препарата и исключить его из государственного реестра лекарственных средств. Суд также постановил взыскать с Минздрава в пользу «Копран Ризерч Лабораториз Лимитед» расходы по уплате госпошлины. Постановление вступает в законную силу с 7 ноября. Минздрав еще не объявил, будет ли он обжаловать данное решение
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