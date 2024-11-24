24 ноября 2024

The Guardian: Россия создает БПЛА с искусственным интеллектом для СВО

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Беспилотники могут стать доработанной версией «Герани-2», пишет газета
Беспилотники могут стать доработанной версией «Герани-2», пишет газета Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные могли приступить к разработке беспилотников с искусственным интеллектом, чтобы создать «рой дронов». Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на украинских военных.

«По словам украинских военных источников, также предпринимаются усилия по внедрению искусственного интеллекта, чтобы попытаться создать „рой дронов“, — сообщила газета. Отмечается, что дроны могут являться доработанной версией беспилотника „Герань-2“.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. 

Разработчики из Екатеринбурга ранее создали беспилотник, который способен заменить самый популярный дрон на фронте. Речь идет об аналоге DJI Mavic3, который будет дешевле и имеет устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Российские военные могли приступить к разработке беспилотников с искусственным интеллектом, чтобы создать «рой дронов». Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на украинских военных. «По словам украинских военных источников, также предпринимаются усилия по внедрению искусственного интеллекта, чтобы попытаться создать „рой дронов“, — сообщила газета. Отмечается, что дроны могут являться доработанной версией беспилотника „Герань-2“. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.  Разработчики из Екатеринбурга ранее создали беспилотник, который способен заменить самый популярный дрон на фронте. Речь идет об аналоге DJI Mavic3, который будет дешевле и имеет устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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