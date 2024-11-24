Депутата Рады ужаснуло, что украинцы едут жить в области, вошедшие в состав РФ

Около 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, которые вошли в состав России, вернулись в свои дома. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Ткаченко в интервью агентству «Укринформ».
«Уже около 150 тысяч лиц вернулись на [вошедшие в состав России территории]. Например, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, однако каждый третий вернулся домой. На мой взгляд, это ужасные цифры», — сказал Ткаченко в интервью «Укринформу».
В сентябре 2022 года после проведения референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав РФ. Сейчас Мариуполь и другие города активно восстанавливаются.
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