24 ноября 2024

Депутата Рады ужаснуло, что украинцы едут жить в области, вошедшие в состав РФ

Депутат Рады Ткаченко ужаснулся числу вернувшихся в российские регионы украинцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Раде разозлились, что украинцы едут жить в Россию
В Раде разозлились, что украинцы едут жить в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, которые вошли в состав России, вернулись в свои дома. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Ткаченко в интервью агентству «Укринформ».

«Уже около 150 тысяч лиц вернулись на [вошедшие в состав России территории]. Например, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, однако каждый третий вернулся домой. На мой взгляд, это ужасные цифры», — сказал Ткаченко в интервью «Укринформу».

В сентябре 2022 года после проведения референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав РФ. Сейчас Мариуполь и другие города активно восстанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 150 тысяч беженцев из Мариуполя и других территорий, которые вошли в состав России, вернулись в свои дома. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Ткаченко в интервью агентству «Укринформ». «Уже около 150 тысяч лиц вернулись на [вошедшие в состав России территории]. Например, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, однако каждый третий вернулся домой. На мой взгляд, это ужасные цифры», — сказал Ткаченко в интервью «Укринформу». В сентябре 2022 года после проведения референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав РФ. Сейчас Мариуполь и другие города активно восстанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...