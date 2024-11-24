Британского наемника схватили под Курском, допрос сняли на видео

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ВС РФ захватили британского наемника (фото из архива)
ВС РФ захватили британского наемника (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российские военнослужащие взяли в плен 22-летнего британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, который оказался иностранным наемником. В интернете появилось видео допроса пленного.

«После увольнения с работы подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины. Все потерял, отец сидел в тюрьме, терять было нечего. Решил податься в ВСУ, но это была плохая идея», — заявил Андерсон. Видео с признанием опубликовал telegram-канал «Тройка».

Пленный рассказал, что его дата рождения — 24 мая 2002 года. В период с 2019 по 2023 годы он проходил службу в звании рядового в 22-м полку 252-го эскадрона связи Вооруженных сил Великобритании.

Андерсон также поделился, что попал на Украину через Польшу, сначала прилетев из Лондона в Краков, а затем пересек границу в населенном пункте Медыка. Однако подробности его захвата в плен пока остаются неизвестными.

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В Курской области российские военнослужащие взяли в плен 22-летнего британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, который оказался иностранным наемником. В интернете появилось видео допроса пленного. «После увольнения с работы подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины. Все потерял, отец сидел в тюрьме, терять было нечего. Решил податься в ВСУ, но это была плохая идея», — заявил Андерсон. Видео с признанием опубликовал telegram-канал «Тройка». Пленный рассказал, что его дата рождения — 24 мая 2002 года. В период с 2019 по 2023 годы он проходил службу в звании рядового в 22-м полку 252-го эскадрона связи Вооруженных сил Великобритании. Андерсон также поделился, что попал на Украину через Польшу, сначала прилетев из Лондона в Краков, а затем пересек границу в населенном пункте Медыка. Однако подробности его захвата в плен пока остаются неизвестными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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