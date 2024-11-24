Британского наемника схватили под Курском, допрос сняли на видео

В Курской области российские военнослужащие взяли в плен 22-летнего британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, который оказался иностранным наемником. В интернете появилось видео допроса пленного.
«После увольнения с работы подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины. Все потерял, отец сидел в тюрьме, терять было нечего. Решил податься в ВСУ, но это была плохая идея», — заявил Андерсон. Видео с признанием опубликовал telegram-канал «Тройка».
Пленный рассказал, что его дата рождения — 24 мая 2002 года. В период с 2019 по 2023 годы он проходил службу в звании рядового в 22-м полку 252-го эскадрона связи Вооруженных сил Великобритании.
Андерсон также поделился, что попал на Украину через Польшу, сначала прилетев из Лондона в Краков, а затем пересек границу в населенном пункте Медыка. Однако подробности его захвата в плен пока остаются неизвестными.
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