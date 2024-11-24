«Известия»: пассажиры загоревшегося самолета пишут иск против компании «Азимут»

Пассажиры рейса «Сочи — Анталья», на борту которого произошло возгорание в момент посадки, готовят коллективный иск против перевозчика «Азимут». Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на слова одной из пассажирок.
«Коллективный иск против компании „Азимут“ пишут пассажиры Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Анталье», — передает газета в своем telegram-канале. Подробности о предстоящем иске, включая требования и компенсации, не уточняются.
В самолете российской авиакомпании «Азимут» возник пожар во время посадки в аэропорту Турции. Инцидент произошел с воздушным судном Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс из Сочи в Анталью. Причиной жесткой посадки стал сдвиг ветра, рассказали URA.RU в авиакомпании.
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