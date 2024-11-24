Народный праздник 25 ноября: приметы и традиции на день Ивана Милостивого

Издревле в России 25 ноября отмечали день Ивана Милостивого, или Ивана Зимнего. Этот праздник посвящен святому Иоанну Милостивому, и за сотни лет вокруг него образовались свои традиции и приметы. О том, что принято делать в этот день — в материале URA.RU.
Традиции на праздник Ивана Милостивого
Помощь нуждающимся
Поскольку Иоанн Милостивый при жизни помогал всем бедствующим и бездомным, в его праздник принято не отказывать тем, кто нуждается в помощи. Считалось, что добрыми делами люди отдают дань святому, а все хорошие поступки зачтутся покойным родственникам на небесах.
Молитва о помощи будет услышана
Если же человек сам нуждается в деньгах, то 25 ноября он может сходить в храм и помолиться Иоанну Милостивому о финансовом благополучии. Считалось, что святой не оставит никого в беде, и если человеку правда нужна помощь — Иоанн Милостивый услышит молитвы.
День крупных покупок
Также считалось, что 25 ноября можно смело совершать серьезные покупки. Вещи, купленные в этот день, прослужат хозяину долгие годы. Единственное, что не стоит покупать на Ивана Зимнего — это обувь. По примете, это приведет к проблемам в личной жизни.
Иоан карает ссорящихся в его праздник
Ссориться и ругаться 25 ноября тоже нельзя: считалось, что Иоанн карает людей, которые конфликтуют и гневаются на его праздник. В этот день следует быть добрее и оставаться добродушным даже к тем, кто пытается провоцировать.
Не стоит переезжать
Кроме того, в праздник не стоит отправляться в путешествия и переезжать. Иначе дорога может оказаться неудачной, а новое место окажется хуже, чем планировалось.
Приметы на праздник Ивана Милостивого
За сотни лет люди научились определять будущую погоду по обстановке за окном в день Ивана Милостивого. Например, если на праздник выпал снег и покрыл всю землю, значит весна запоздает. А дождь 25 ноября говорит о скорой оттепели и хорошей погоде до начала декабря.
Чтобы понять, как долго продлится зима, достаточно посмотреть на небо 25 ноября. Густые низкие облака предупреждают, что холода задержатся и весна придет не скоро.
История праздника Ивана Милостивого
На 25 ноября вспоминают патриарха Иоанна Милостивого, который жил в шестом веке в Александрии. Мужчина родился в богатой семье губернатора острова Кипр, вступил в брак по воле родителей и завел детей. Однако в жизни Иоанна произошла трагедия — он потерял супругу и наследников. Тогда мужчина решил посвятить себя Богу.
Потеряв семью, Иоанн стал вести аскетическую жизнь, всегда помогал нуждающимся и заботился о бездомных. Вскоре слухи о мужчине и его добрых делах облетели всю Александрию. Тогда император Ираклий пришел к Иоанну и уговорил его занять патриарший престол.
Став патриархом, Иоанн приказал найти и учесть всех бездомных и нищих в Александрии. Каждому из них он поручил ежедневно давать бесплатную пищу. Также святой регулярно выходил к дверям собора и лично принимал всех нуждающихся, помогал решить споры и уладить конфликты. До конца своих дней Иоанн не отказывал никому, кто просил его о помощи, за что и получил прозвище Милостивый.
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