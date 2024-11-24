Умер первый ведущий американского «Поля чудес»

Первый ведущий популярного американского телевизионного шоу «Колесо фортуны» Чак Вулери, ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он скончался в своем доме в Техасе, как сообщил его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг.
«Чак Вулери умер в возрасте 83 лет», — передает Bloomberg слова Янга. Вулери был не только лицом «Колеса фортуны» (на основе которого было создано российское «Поле Чудес»), но и вел другие телешоу, включая «Любовную связь».
Он также был известен как активный сторонник избранного президента США Дональда Трампа. Вулери умер в окружении своей семьи, оставив после себя жену Кристен и троих детей.
Родившись в Эшленде, штат Кентукки, Вулери до поступления в колледж служил в военно-морском флоте США и был участником музыкальных групп. Его талант был замечен Мервом Гриффином, создателем «Колеса фортуны», после чего Вулери начал свою карьеру телеведущего. «Колесо фортуны» впервые вышло в эфир 6 января 1975 года. Вулери также был номинирован на премию «Эмми» и включен в Зал славы американского телевизионного игрового шоу.
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