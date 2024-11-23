23 ноября 2024

Максим Фадеев: материнская любовь наполняет жизнь смыслом. Видео

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Продюсер снял клип к празднику
Продюсер снял клип к празднику Фото:

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев поздравил свою маму с праздником и сказал, что материнская любовь наполняет жизнь смыслом. Об этом музыкант сообщил подписчикам.

«Мама — первый человек, которого мы видим и слышим... Материнская любовь бесценна и безусловна, она наполняет нашу жизнь смыслом и радостью», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале. К посту он добавил трогательный клип.

Ранее Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью. Он пообещал приехать к ней в гости в Курган. 

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Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев поздравил свою маму с праздником и сказал, что материнская любовь наполняет жизнь смыслом. Об этом музыкант сообщил подписчикам. «Мама — первый человек, которого мы видим и слышим... Материнская любовь бесценна и безусловна, она наполняет нашу жизнь смыслом и радостью», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале. К посту он добавил трогательный клип. Ранее Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью. Он пообещал приехать к ней в гости в Курган. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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