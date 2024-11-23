Продюсер снял клип к празднику
Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев поздравил свою маму с праздником и сказал, что материнская любовь наполняет жизнь смыслом. Об этом музыкант сообщил подписчикам.
«Мама — первый человек, которого мы видим и слышим... Материнская любовь бесценна и безусловна, она наполняет нашу жизнь смыслом и радостью», — рассказал Фадеев в своем telegram-канале. К посту он добавил трогательный клип.
Ранее Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью. Он пообещал приехать к ней в гости в Курган.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!