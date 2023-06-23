23 июня 2023
22 июня 2023

В ЯНАО на набережной прошел бал для выпускников школ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бал выпускников "Будущее здесь". Пермь, выпускники 2022, будущее здесь, выпускной бал 2022
Глава Надымского района сказал, что ждет всех обратно после окончания вузов Фото:

В Надыме (ЯНАО) на набережной 23 июня прошел бал для выпускников школ. Об этом сообщила администрация Надымского района в социальных сетях.

«Мы собрались на набережной 23 июня, чтобы отпраздновать завершение важного этапа — школьной поры. Впереди тысячи дорог, каждая открыта для вас. Выбирайте свой путь, не понравится — смело меняйте. Все в жизни возможно. Где бы вы ни были, всегда помните: у вас есть дом, где вас любят, ждут, гордятся вами. Это ваш Надым», — поздравил выпускников глава района Дмитрий Жаромских.

Также он добавил, что ждет всех после окончания вузов в родном крае. Кем бы выпускники не стали: педагогами, врачами, строителями, артистами или художниками, какую бы профессию не выбрали, они навсегда останутся надымчанами.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на выпускном бале прошел концерт певицы Марии Бойко, известной также как MIA BOYKA. Звезда поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.

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В Надыме (ЯНАО) на набережной 23 июня прошел бал для выпускников школ. Об этом сообщила администрация Надымского района в социальных сетях. «Мы собрались на набережной 23 июня, чтобы отпраздновать завершение важного этапа — школьной поры. Впереди тысячи дорог, каждая открыта для вас. Выбирайте свой путь, не понравится — смело меняйте. Все в жизни возможно. Где бы вы ни были, всегда помните: у вас есть дом, где вас любят, ждут, гордятся вами. Это ваш Надым», — поздравил выпускников глава района Дмитрий Жаромских. Также он добавил, что ждет всех после окончания вузов в родном крае. Кем бы выпускники не стали: педагогами, врачами, строителями, артистами или художниками, какую бы профессию не выбрали, они навсегда останутся надымчанами. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на выпускном бале прошел концерт певицы Марии Бойко, известной также как MIA BOYKA. Звезда поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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