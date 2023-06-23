В ЯНАО на набережной прошел бал для выпускников школ. Фото

24 июня 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Глава Надымского района сказал, что ждет всех обратно после окончания вузов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) на набережной 23 июня прошел бал для выпускников школ. Об этом сообщила администрация Надымского района в социальных сетях. «Мы собрались на набережной 23 июня, чтобы отпраздновать завершение важного этапа — школьной поры. Впереди тысячи дорог, каждая открыта для вас. Выбирайте свой путь, не понравится — смело меняйте. Все в жизни возможно. Где бы вы ни были, всегда помните: у вас есть дом, где вас любят, ждут, гордятся вами. Это ваш Надым», — поздравил выпускников глава района Дмитрий Жаромских. Также он добавил, что ждет всех после окончания вузов в родном крае. Кем бы выпускники не стали: педагогами, врачами, строителями, артистами или художниками, какую бы профессию не выбрали, они навсегда останутся надымчанами. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на выпускном бале прошел концерт певицы Марии Бойко, известной также как MIA BOYKA. Звезда поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.

В Надыме (ЯНАО) на набережной 23 июня прошел бал для выпускников школ. Об этом сообщила администрация Надымского района в социальных сетях. «Мы собрались на набережной 23 июня, чтобы отпраздновать завершение важного этапа — школьной поры. Впереди тысячи дорог, каждая открыта для вас. Выбирайте свой путь, не понравится — смело меняйте. Все в жизни возможно. Где бы вы ни были, всегда помните: у вас есть дом, где вас любят, ждут, гордятся вами. Это ваш Надым», — поздравил выпускников глава района Дмитрий Жаромских. Также он добавил, что ждет всех после окончания вузов в родном крае. Кем бы выпускники не стали: педагогами, врачами, строителями, артистами или художниками, какую бы профессию не выбрали, они навсегда останутся надымчанами. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на выпускном бале прошел концерт певицы Марии Бойко, известной также как MIA BOYKA. Звезда поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.